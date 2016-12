Citaron a Fariña a declarar en la causa contra Scioli por supuesto lavado de activos

El fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, citó a declarar el lunes próximo al arrepentido Leonardo Fariña en la causa en la que se investiga a la administración del ex gobernador Daniel Scioli por presunto lavado de activos, a partir de una denuncia efectuada por la diputada nacional Elisa Carrió.



Fariña, según revelaron a fuentes judiciales, deberá presentarse el lunes próximo, a partir de las 10, en la sede de la fiscalía ubicada en pleno centro de La Plata, y allí será indagado por Garganta.



Por esta misma causa, el ex jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, tiene prohibida la salida del país, ya que está imputado por supuesta administración fraudulenta mediante la utilización de facturas apócrifas durante 2014 y 2015, por un monto de 10.720.347 pesos.



En el marco de las investigaciones que siguieron a la denuncia de Carrió, el fiscal ordenó allanar el 24 de noviembre último las oficinas y hangares que la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA posee en el Aeroparque Jorge Newbery, ya que investiga irregularidades en el alquiler de vuelos a esta compañía durante la gobernación de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.



De las oficinas se secuestraron computadoras, discos rígidos y documentación en papel que fueron retiradas en cajas, también se revisaron los registros de vuelos realizados por la compañía aérea que posee registrados a su nombre dos aviones: un Hawker 4000, matrícula LV-CNW, con capacidad para 9 pasajeros y un Learjet 60, matrícula LV-GCK con capacidad para 8 pasajeros.



Fariña, que fue excarcelado en abril pasado por decisión de la Justicia Federal, luego de haber estado detenido en una causa por evasión fiscal, deberá presentarse ante Garganta, ya que Carrió solicitó que se lo cite por considerar que puede aportar datos sustanciales para el avance de la investigación sobre las preseuntas irregularidades que se cometieron durante el anterior gobierno bonaerense, fundamentalmente en la realización de obras públicas.



En esta causa, Garganta imputó también al ex subsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, conocido como "El hombre del dragón", luego de que el 14 de septiembre le secuestraran un monumento de hierro con la forma de esa criatura alada en su casa ubicada en el country Abril de la localidad bonaerense de Hudson, en cuyo interior tenía una caja fuerte de gran tamaño.



El fiscal imputó a Pérez y Carbone por considerar que "existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre 2014 y 2015 sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos que luego rendían con facturas apócrifas".



En tanto, la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, prohibió la salida del país de Alberto Pérez, y le dictó la inhibición de bienes por 15 millones de pesos.



En el fallo, al que tuvo acceso Télam, la magistrada "discrepa" con los argumentos esgrimidos por el fiscal que sostiene que no hay riesgos procesales para implementar una medida de restricción a la libertad.



Es que según Garganta, pese a que la causa está caratulada como peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta, en perjuicio de la administración pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la colaboración prestada por los imputados y sus abogados, no da indicios de una posible fuga o entorpecimiento de la investigación.



Sin embargo, la jueza estimó que la denuncia de una empleada del Tribunal de Cuentas sobre la desaparición de información sensible de su computadora, que sólo puede beneficiar a los imputados, es una prueba de que el entorpecimiento en la investigación resulta posible.