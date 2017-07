Claudio Zuchovicki : "Mientras el Real esté nervioso el Peso también"

Claudio Zuchovicki - Economista 23-05.mp3

-"Muchos se fueron de las Lebacs al dólar, aunque yo no lo veo tanto por el tema de las lebacs, sino por el conflicto en Brasil. Hoy somo un 9 por ciento menos competitivos con Brasil. Mientras el Real esté nervioso el peso también."-"Una de las alternativas porque Argentina tenía plata era por falta de renta en el resto de los países, para mí no hay que estar preocupados. El dólar es sensible, no se contiene cuando baja, tampoco cuando sube."- Tapa del Cronista Comercial: "Lo que el dólar va a valer es lo que vale hoy más la tasa de intereses, como suben las cosas no es disparatado que valga 18 pesos."-"Las elecciones en Argentina es un plebiscito para el cambio que quiere la sociedad o no. A Mauri cio Macri le dijeron en Holanda que necesitan ver que quiere el pueblo, no sólo la voluntad de Gobierno."-"La situación en Brasil es más preocupante por lo que viene o no, cuando se sepa los Mercados se tranquilizarán o no."