Cobos y las pensiones por discapacidad: "Es un tema que no permite ni más mínimo margen de error"

El senador nacional por Mendoza, Julio Cobos, afirmó que le pidió al Ejecutivo Nacional que le informe que es lo que ha ocurrido con las pensiones para discapacitados, cuántas se han dado de baja y los motivos, al mismo tiempo que se aseguró que no se pueden cometer errores con este sector de la sociedad.



"Solicité al Ejecutivo información para saber qué ha sucedido con las mismas, cantidades otorgadas, dadas de baja y motivos", afirmó Cobos y agregó: "En primer lugar, de existir abusos deben ser revisados, corregidos. Se debe castigar a los que cometieron delitos con todo el peso de la ley".



Cobos aseguró que si el marco legal actual no contempla casos específicos, "debemos modificarlo y actualizarlo con premura, para lograr una cobertura integral".



"Asimismo, es fundamental entender que este es un tema muy sensible que debe ser tratado con seguridad y no permite ni el más mínimo margen de error, porque afecta directamente a sectores con alta vulnerabilidad social", explicó el ex gobernador de Mendoza.



Por último, Cobos pidió nuevamente "que se designe al Defensor del Pueblo. De haberlo nombrado, hoy ocuparía un rol fundamental en esta situación planteada por las pensiones no contributivas".