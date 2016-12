Con algunas bajas, un entonado River visita Arsenal

Embed

River visitará a Arsenal en un encuentro correspondiente a la octava jornada del Torneo de Primera en el cual buscará seguir por el camino de la victoria a pesar de tener varias bajas en el elenco titular ante un rival que intentará lograr su primer triunfo en el certamen.

El partido se disputará a partir de las 20 en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, será arbitrado por Jorge Baliño, irá televisado en directo por El Trece y el conjunto local buscará su primera sonrisa ya que viene de tres derrotas consecutivas, la última ante Racing.

El zaguero central Marcos Curado se recuperó de un desgarro y estará entre los once de arranque del elenco del Viaducto mientras que el entrenador Sergio Rondina aún no resolvió si Leandro Marín o Luciano Vella dejarán el conjunto titular, en relación a la formación presentada ante Racing.

Además, el uruguayo Joaquín Boghossian volvería a la titularidad en reemplazo del paraguayo Julio Rodríguez mientras que en la mitad de la cancha, Franco Bellocq entrará en lugar de Gonzalo Giménez.

River llega entonado, pero con bajas

El equipo de Núñez venció a Atlético Rafaela por el certamen local y viene de clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina tras derrotar a Unión de Santa Fe, pero el técnico Marcelo Gallardo no tendrá disponibles a algunos de los habituales titulares.

Uno de los que no estará será Jonatan Maidana, quien se lesionó en el encuentro por la Copa y en su lugar ingresará el juvenil Gonzalo Montiel mientras que Camilo Mayada pelea por un lugar junto a Jorge Moreira en la defensa.

En tanto, el mediocampista Leonardo Ponzio tendría descanso debido a que acumula cuatro amarillas y lo cuidarían para que llegue al partido ante Estudiantes de La Plata, por lo cual el centro de la mitad de la cancha lo ocuparían Nicolás Domingo y Joaquín Arzura.

Además Rodrigo Mora podría ganarse su primera titularidad del semestre en reemplazo de Tomás Andrade mientras que al no poder estar Andrés D'Alessandro ni Ignacio Fernández, retornó a la lista de citados Denis Rodríguez tras ser expulsado frente a Patronato.

En la parte ofensiva, Gallardo aún no definió si le dará descanso también a Lucas Alario o si el ex Colón seguirá en el once inicial y, en caso de que no juegue, su plaza la ocupará Iván Alonso.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Arsenal: Fernando Pellegrino; Luciano Vella o Leandro Marín, Curado, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán; Gonzalo Papa, Franco Bellocq, Gabriel Sanabria, Gonzalo Bazán; Juan Sánchez Sotelo y Joaquín Boghossian. DT: Sergio Rondina.

River: Augusto Batalla; Jorge Moreira o Camilo Mayada, Gonzalo Montiel, Arturo Mina, Milton Casco; Joaquín Arzura, Nicolás Domingo; Rodrigo Mora, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario o Iván Alonso. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal).

Árbitro: Jorge Baliño.

Hora de inicio: 20.