Con un golazo de Messi en su regreso, el Barcelona goleó 4-0 a La Coruña

El astro Lionel Messi, quien dejó atrás la lesión que lo marginó de las canchas las últimas semanas, ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo en Barcelona y apenas dos minutos después convirtió el cuarto tanto de su equipo, que goleó 4-0 a Deportivo La Coruña por la octava fecha de Liga Española.El rosarino, de 29 años, ingresó ante el delirio del Camp Nou en reemplazo de Sergio Busquets, quien le entregó la cinta de capitán, y en la segunda pelota que tocó, a los 12 minutos, aprovechó una asistencia del brasileño Neymar para colocar con un remate alto y cruzado entrando por izquierda el 4-0 del elenco "catalán".Messi había sufrido un desgarro en el aductor derecho el pasado 21 de septiembre durante el empate (1-1) con Atlético de Madrid por la Liga y posteriormente faltó a dos compromisos del torneo español (Sporting Gijón y Celta de Vigo) y uno de Champions (Borussia Moënchengladbach de Alemania).Asimismo, su lesión tampoco le permitió estar presente en las últimas dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018, en las que el seleccionado argentino empató con Perú en Lima (2-2) y perdió ante Paraguay en Córdoba (1-0).Si bien ya había recibido el alta médica, el entrenador de Barcelona, Luis Enrique, decidió cuidarlo en el arranque del partido y lo incluyó recién en el segundo tiempo, pero el crack no perdió tiempo y enseguida dijo presente en la red.Así, anotó su quinto tanto en seis partidos por la Liga de España, que tiene como máximos artilleros a su compañero uruguayo Luis Suárez (hoy marcó uno) y al francés Antoine Griezmann del Atlético de Madrid con 6. Además, es el noveno gol de Messi en la misma cantidad de cotejos en lo que va de la temporada 2016/17.El talentoso atacante no mostró ningún rastro de la dolencia que lo mantuvo afuera de las canchas y se mostró muy movedizo a lo largo de los minutos que actuó en los que tuvo otras ocasiones de conquista, en particular un fortísimo remate desde afuera del área que su compatriota Germán Lux desvió al córner casi en el ángulo.Ya cerca del final, Messi recibió su primera tarjeta amarilla del certamen por una protesta al árbitro José Sánchez, quien expulsó al español Laure del equipo rival a los 20 del segundo tiempo por una dura infracción a Neymar.De esta manera, el capitán del seleccionado argentino sumó minutos y gol de cara al trascendental partido que afrontará el miércoles próximo Barcelona por la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa ante Manchester City, de Inglaterra, también como local.El que sí jugó los 90 minutos por decisión del entrenador Enrique fue el también argentino Javier Mascherano pese a que en los últimos días jugó los dos partidos con el seleccionado por las Eliminatorias.Con esta victoria, Barcelona, que tuvo como otros anotadores a Suárez (43m. PT) y un doblete de Rafinha (21m. y 36m. PT), llegó a 16 puntos y quedó transitoriamente a uno del provisorio líder Sevilla, que hoy venció a Leganés 3-2, de visitante, aunque más tarde jugarán Atlético de Madrid (15) y Real Madrid (15) frente a Granada y Betis, respectivamente.