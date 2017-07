Confirmaron que las dos muertes en el recital del Indio se produjeron por asfixia

Así lo determinaron los peritos oficiales, que también concluyeron que Javier León, de 42 años, y Juan Francisco Bulacio, de 35, no fueron asistidos a tiempo para tener la oportunidad de sobrevivir.





El informe encabezado por la perito de Junín, Mirta Mollo, y que fue difundido este jueves por el diario Clarín, señala también que las víctimas habían consumido una importante cantidad de alcohol y drogas.





Además, explica que las muertes se produjeron a causa de severos y prolongados cuadros de hipoxia, mientras que los cuerpos también presentaban lesiones y moretones, con signos de que las víctimas sufrieron aplastamiento, aunque en ese caso sin consecuencias mortales.





Fuentes judiciales citadas por el matutino indican que esa pericia podría complicar la situación de los empresarios que organizaron el recital del pasado 11 de marzo y de las autoridades comunales de Olavarría.





Es que la hipótesis que cobró más fuerza es que los dos hombres quedaron en medio de las avalanchas que se produjeron en el recital del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y no pudieron sacarlos a tiempo para atenderlos. Algunos datos preliminares indican que hubo más de 400 mil asistentes, cuando se esperaban 150 mil.





En tanto, un equipo de peritos designados por los organizadores del espectáculo, marcaron disidencias con el informe oficial ya que señalaron que León y Bulacio tenían afecciones cardíacas preexistentes y remarcaron el papel decisivo de las drogas en sus decesos.





El informe de la perito Mollo fue remitido al fiscal especial David Gallo, mientras que en los próximos días se esperan definiciones del juez de Olavarría Carlos Villamarín.





Tras conocerse los resultados de la pericia oficial, Mariana Fernández, la viuda de Bulacio, dijo: "Ahora se sabe el motivo por el cual Juan no está con nosotros. Me tranquiliza, pero también me genera dolor. Es que él sufrió mucho y nadie lo ayudó porque la organización fue desastrosa".





Además, la mujer comentó que "se dijeron cosas que no eran verdad" y anticipó que ahora quiere que todos los responsables vayan presos: "ahora sí estamos en el camino de la justicia y el camino es que todos los responsables vayan presos.





Los queremos presos al Indio, a los organizadores del evento y al intendente de Olavarría". En declaraciones al canal de noticias TN, Fernández recordó que sus hijos se habían quedado con la idea de que el padre murió "borracho y drogado" y "la realidad fue muy distinta".

