Control antidóping para TODOS los jugadores de River

Todo el plantel de River Plate fue sometido al control antidóping tras lograr la victoria ante Guaraní, de Paraguay, por los octavos de final de ida de la Copa Libertadores, a raíz de los dos casos positivos registrados en encuentros previos por los defensores Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada.



La Conmebol tomó esta decisión ateniéndose a la reglamentación vigente y lo fundamentó en el siguiente comunicado:



"La Confederación Sudamericana de Fútbol informa que, conforme a la aplicación del Reglamento Antidopaje de la CONMEBOL vigente, el día de hoy, la Unidad de Antidopaje de CONMEBOL notificó al Club Atlético River Plate que todos sus jugadores han sido seleccionados para la realización de controles dirigidos en competición de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Control.



La decisión de la Unidad Antidopaje de la CONMEBOL se basa en la aplicación del Artículo 12, Apartado



2 del Reglamento Antidopaje de la CONMEBOL vigente, que estipula:

Los controles dirigidos se basarán en una evaluación juiciosa de los riesgos del dopaje y el uso más eficaz de los recursos para asegurar una óptima disuasión y detección. En el fútbol, como deporte colectivo, los controles dirigidos se realizarán principalmente para detectar el dopaje sistemático en un equipo. Si más de un jugador de un equipo ha dado positivo, se realizarán controles dirigidos de todos los jugadores.



Para un jugador en concreto, se puede realizar el control dirigido por un comportamiento que denote dopaje, parámetros biológicos anómalos (parámetros sanguíneos, perfiles esteroideos, etc.), lesiones o el incumplimiento reiterado de proporcionar información sobre la localización del jugador, el historial de controles del jugador y el momento de rehabilitación de un jugador tras un periodo de suspensión.



Cabe recordar que durante el mes de junio de 2017, la Confederación Sudamericana de Fútbol notificó al Club Atlético River Plate que había detectado resultados analíticos adversos en los controles de dopaje no dirigidos realizados a dos de sus jugadores (los mencionados casos de Martínez Quarta y Mayada).



La decisión de la Unidad Antidopaje de la CONMEBOL comunicada hoy al Club Atlético River Plate se basa en una evaluación juiciosa e integral de los hechos, incluyendo los dos resultados analíticos adversos mencionados y los insumos recogidos en la Audiencia realizada con los dos jugadores y el personal de apoyo del Club Atlético River Plate por la Unidad Disciplinaria en el mes de junio de 2017 en la Sede de la Conmebol, entre otros.



A lo largo de las presentes ediciones de la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana, la Unidad Antidopaje de la CONMEBOL ha venido realizando controles no dirigidos -es decir, mediante métodos de selección aleatoria a un mínimo de dos jugadores por equipo, seleccionados por sorteo según el Reglamento- en todos los partidos de competición, con el fin de garantizar la preservación del espíritu de ética deportiva y de igualdad de oportunidades en sus competiciones".



Sin dictamen todavía sobre estos dos casos a partir de que todavía no se conocen los resultados de las contrapruebas realizadas en un laboratorio de Alemania, esta noche todo el plantel será sometido a esos exámenes que retrasarán el viaje de vuelta a Buenos Aires. En tanto en Guaraní serán solamente dos, como es habitual, los futbolistas que serán sorteados para el antidóping al cabo de este partido.