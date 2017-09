Copa Davis: El dolor del Peque Schwartzman tras el descenso

Embed "No jugué mi mejor tenis. Le puse la mejor actitud que podía, pero él jugó mejor que yo", @dieschwartzman dixit pic.twitter.com/BO7GPhxxvz — Copa Davis (@CopaDavis) 17 de septiembre de 2017

El tenista Diego Schwartzman, quien atraviesa el mejor momento de su carrera pero falló en el partido decisivo ante Kazajistán en el que Argentina consumó su descenso en la Copa Davis, admitió este domingo que rindió por "debajo del nivel que se esperaba" luego de su buena actuación en el reciente US Open."Hay partidos en que te toca no jugar bien, y tampoco aproveché las chances que tuve en el tercer set. Me da bronca que no pude rendir como lo hice durante todo el año en el circuito", comentó el Peque, de 25 años, en la rueda de prensa que ofreció el equipo argentino en el estadio National Tennis Centre, en Astana.Schwartzman, quien goza del mejor ranking de su carrera en el puesto 28 y trepó hace 12 días hasta los cuartos de final del US Open, fue derrotado por Mikhail Kukushkin por 6-4, 6-4 y 7-6 (7-2)."Comencé muy mal, estaba tenso, nervioso. Después le puse mucha actitud, pero Kukushkin jugó en un nivel muy alto, algo que siempre hace cuando juega de local", analizó Schwartzman, quien en la Davis ganó un solo partido, el del viernes pasado ante Dmitry Popko, y perdió los cuatro restantes.