Copa Davis: llegó el momento de anunciar el equipo que recibirá a Italia

Con Juan Martín Del Potro descartado por decisión personal, el capitán argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, anunciará este lunes el equipo para recibir a Italia en la primera ronda del Grupo Mundial 2017, en el que defenderá del histórico titulo alcanzado ante Croacia en noviembre pasado.



Respecto de aquella inolvidable consagración en Zagreb se espera que el conductor nacional repita entre los convocados al azuleño Federico Delbonis y al bahiense Guido Pella y quizás también al correntino Leonardo Mayer, caso contrario será turno del marplatense Horacio Zeballos.



La incógnita se develará este lunes desde las 11.30, cuando Orsanic comparezca frente a la prensa en la Usina del Arte, situada en Agustín Caffarena 1, esquina Avenida Pedro de Mendoza, en el barrio porteño de La Boca.



De momento, el único jugador confirmado por el propio capitán es el porteño Diego Schwartzman, que regresará al equipo después de un año de ausencia.



El Peque, número 54 del mundo y tercer mejor argentino del ranking ATP, registra tres participaciones en la edición 2015 y todas fueron derrotas: dos en singles (ante el serbio Dusan Lajovic y el belga David Goffin) y otra en dobles junto a Carlos Berlocq frente los brasileños Marcelo Melo y Bruno Soares.



Para decidir su retorno al plantel, Orsanic le reconoció su buena temporada el año pasado, en la que no tuvo chances de citación por la vuelta al ruedo del tandilense Del Potro. En 2016 Schwartzman ganó su único título ATP hasta el momento (Estambul), fue finalista en Antwerp (Bélgica) y también se alzó con los Challengers de Barranquilla y Montevideo.



"Sabíamos que Juan Martín no iba a participar en esta primera serie y esto le abrió a Diego un lugar en el equipo. Podría haber sido convocado en la semifinal o final del año pasado porque tuvo un muy buen cierre de temporada y está jugando bien", aseguró Orsanic en Melbourne, donde tomó contacto con los jugadores mientras participaban del Abierto de Australia.



"Peque" Schwartzman (1,70 metros) será entonces el sustituto de "La Torre de Tandil" (1,98), que este año priorizará el circuito ATP con la misión de volver al top ten del ranking, ganar por primera vez un torneo de serie Masters y o bien repetir en un Grand Slam luego de su coronación en el US Open 2009.



La serie con Italia, que se jugará del 3 al 5 de febrero sobre polvo de ladrillo en Parque Sarmiento, no coincide con la planificación de Del Potro, que actualmente realiza su pretemporada para competir en una gira de canchas rápidas por Estados Unidos y México.



Del Potro, ubicado hoy en el puesto 39, avisó que durante el primer trimestre del año competirá en Delray Beach (20 de febrero), Acapulco (27 de febrero), Nueva York (Día Mundial del Tenis, el 6 de marzo), Indian Wells (9 de marzo) y Miami (23 de marzo).



Su baja le pasaría la condición de primer singlista del equipo a Delbonis, el artífice del punto consagratorio en la final frente a los croatas.



El azuleño, al igual que Pella (65), puso en duda su presencia frente a Italia durante al Abierto de Australia, que los despidió a los dos en primera ronda. Ambos argumentaron que a raíz de la adrenalina de haber ganado la Davis no tuvieron un buen descanso y que ello les pasó factura en el inicio de la temporada actual.



De todos modos, Orsanic confía tenerlos a disposición para "poder formar el equipo lo más competitivo posible" en la vuelta del equipo a casa tras los cuartos de final jugados ante Serbia en Tecnópolis, en julio de 2015.



Así, la principal duda reside en saber si la defensa del título comenzará con la presencia del "Yacaré" Mayer (146), que a fines de este mes espera la llegada de su primer hijo. "Leo está muy bien, se está entrenando muy bien, pero no tuvo competencia", aclaró el capitán en un indicio que aumenta las posibilidades de convocar a Zeballos.



El correntino, de 29 años, no juega desde noviembre del año pasado cuando perdió junto a Del Potro el punto de dobles en la final con los croatas.



En cambio, Cebolla Zeballos (68), de 31 años, ya jugó tres torneos esta temporada: Doha (segunda ronda), Auckland (primera) y el Abierto de Australia, donde también se despidió en el debut.



Su historial en la Davis registra ocho convocatorias, la última para el repechaje frente a Israel que se jugó en Estados Unidos en 2014. En total jugó diez partidos (dos singles y ocho dobles), con un saldo de cinco victorias y cinco derrotas.



Argentina e Italia jugará por cuarta vez en la Copa Davis en un historial que curiosamente no registra victorias locales. El equipo "albiceleste" ganó las series disputadas en Roma 1983 y Pesaro 2016; mientras que los "azurros" lo hicieron en Mar del Plata 2014.