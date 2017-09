Embed #KAZARG Punto de partido de Mikhail Kukushkin. competirá en el Grupo Mundial en 2018 pic.twitter.com/cs8YkpriAY — Copa Davis (@CopaDavis) 17 de septiembre de 2017

El porteño Diego Schwartzman no logró este domingo mantener con vida a la Argentina en la serie de repechaje del Grupo Mundial ante Kazajistán como visitante, y luego de la derrota en sets corridos ante Mikhail Kukushkin, certificó su descenso en la Copa Davis, luego de 16 años consecutivos en la elite y haber sido campeón la temporada pasada.En el cuarto punto celebrado este domingo en el Centro Nacional de Tenis de Astana, el experimentado Kukushkin, 78 del ranking mundial, volvió a tener un rendimiento alto por la Davis y se impuso al Peque con parciales de 6-4, 6-4 y 7-6 (2).En los singles del viernes, Guido Pella (73 del ranking ATP) perdió ante Kukushkin con parciales de 6-7 (5), 7-6 (5), 6-2 y 6-4, pero después Schwartzman con su primer triunfo en la historia de la Davis frente a Dmitry Popko (196) 6-4, 6-2 y 6- 2.El sábado, la debutante pareja de dobles albiceleste compuesta por Andrés Molteni y Máximo González no pudieron contra los locales Timur Khabibulin y Aleksandr Nedovyeso, que se impusieron por 6-4, 4-6, 5-7 y 4-6.Por eso Schwartzman, que llegó a esta serie como el líder tenístico por estar en el mejor momento de su carrera, tenía la obligación este domingo de ganar para que Pella busque dar vuelta la historia en el quinto punto, pero no tuvo un buen rendimiento.Entre lágrimas, Peque Schwartzman dejó la cancha acompañado por Daniel Orsanic, que apenas hace diez meses fue el hacedor de un equipo albiceleste que logró la deseada Ensaladera de Plata por primera vez en la historia.Francia en 1997 y Suecia en 1999 habían sido los únicos campeones de la Copa Davis en descender de categoría una temporada después de ganar la Ensaladera.Desde que había vuelto a participar en el Grupo Mundial en 2002, era la segunda vez que el conjunto albiceleste jugaba el repechaje, después de evitar el descenso frente a Israel en Sunrise, en 2014.Este descenso, más allá de la obvia diferencia deportiva, también representará un problema grave a nivel económico para la Asociación Argentina de Tenis (AAT), ya que deberá jugar una temporada completa en la "B".Lo cierto es que el próximo miércoles en Londres, Argentina será uno de las preclasificados en el sorteo del Grupo Americano I, donde buscará un lugar en un repechaje similar al que perdió este fin de semana para retornar al Grupo Mundial en 2019.