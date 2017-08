Cotto se lució y es campeón

El puertorriqueño Miguel Angel Cotto superó por puntos en 12 rounds, con fallo unánime, al japonés Yoshihiro Kamegai, y capturó el vacante título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en una pelea disputada en el StubHub Center, de Carson, California.

El jurado falló el pleito a favor de Cotto con estos guarismos. 120-108 (Robien Taylor); 119-109 (Pat Russell) y 118-110 (Zac Young).

En una pelea intensa y de buen nivel boxístico, Cotto a los 36 años, y tras 21 meses de inactividad, brindó una demostración de técnica y efectividad alto nivel ante un duro rival que salió a presionar desde el primer round.

Sin embargo, el puertorriqueño respondió con inteligencia de contragolpe y doblegó al japonés con certeros ganchos al cuerpo que terminaban con combinaciones a la cabeza.

"Traté de hacer lo mejor y creo que de verdad que lo hice", dijo tras la victoria Cotto. "Kamegai es un hombre sumamente fuerte y creo que me dí cuenta en el quinto o sexto asalto que no podría noquearlo. Fue una gran victoria, pero este año me retiro. Creo que he hecho mucho por el boxeo. Haré una más en diciembre y todo terminará".





Embed





Cotto enfrentó rivales de nivel como Saúl Alvarez, Antonio Margarito, Ricardo Mayorga, Manny Pacquiao y Shane Mosley, entre otras grandes figuras de su generación, y conquistó títulos mundiales en cuatro divisiones distintas.

El boxeador nacido en Caguas, fue campeón en las divisiones superligero, welter, superwelter y mediano del CMB, título que le arrebató al argentino Sergio "Maravilla" Martínez, cuando lo derrotó por la vía rápida en junio de 2014 en el Madison Square Garden de Nueva York.

El puertorriqueño con esta victoria elevó su palmarés de 41 triunfos (33 ko) y 5 derrotas (2 ko), en tanto que Kamegai, de 34 años, quedó con una foja de 27 victorias (24 ko), 4 reveses y 2 empates.

En la cartelera organizada por Golden Boy Promotions de Oscar De la Hoya, el invicto mexicano, Rey Vargas (30-0-0/ 22 ko) retuvo el título supergallo del CMB, tras derrotar por decisión unánime en 12 vueltas al local Ronny Ríos (28-2-0/ 13 kos).

Los jueces dictaminaron el triunfo de Vargas con el siguiente puntaje: 118-110 ) dos tarjetas) y 115-113.









Fuente: Telam