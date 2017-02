Crecieron los asaltos violentos en todo el país

Durante el último mes de enero, los robos con violencia registraron un notable incremento entre los episodios de inseguridad ocurridos en todo el país y representan más de la mitad, con un 55 por ciento, de los hechos sufridos por las víctimas de delitos.



De acuerdo con un relevamiento realizado por el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Di Tella, un 31,2 por ciento de los hogares de los principales centros urbanos de la Argentina padeció un asalto a mano armada en la vía pública o en su casa, un hurto de sus pertenencias (como saqueos de hogares en ausencia de sus moradores) o la sustracción de autos, entre los principales episodios.



El informe que mide, de manera mensual, lo que se conoce como Indice de Victimización (IVI) señala que, en relación a la estadística que arrojó enero de 2016, en este año ese porcentaje apenas subió en el orden del 0,4 por ciento.



No obstante, destaca que "de cada cien hogares, 19 sufrieron un robo con violencia y por lo tanto, esta modalidad delictiva tiene una participación relativa del 55 por ciento sobre el total de los delitos sufridos", según publicó Diario Popular.



El IVI se define como tasa de victimización al porcentaje de hogares cuyos miembros convivientes sufrieron al menos un delito en los últimos 12 meses, sean estos denunciados o no. En esta oportunidad, se concretaron 1.198 encuestas entre los días 3 y 9 de enero, en los principales 40 centros urbanos del país, que luego se categorizan en Ciudad de Buenos Aires, Interior y Gran Buenos Aires.



La última medición estima que el 31,2 por ciento de los hogares fueron víctimas de un delito en los 12 meses pasados, representando un 0,4 por ciento de incremento del valor observado en enero de 2016, aunque 3,5 por ciento menos que en diciembre de 2016.



Del total de lo relevado, en el rubro "Delitos contra la Propiedad sin Violencia", se indica que de cada 100 hogares, 12 sufrieron un robo, manteniendo la misma proporción que la anterior encuesta y un punto menos que la realizada en igual mes de 2016. Mientras que en "Delitos contra las Personas", las víctimas asciende a 23 cada 100 y no varía demasiado, en relación a los últimos informes.



Ahora, el punto más crítico aparece en este trabajo del LICIP de la Universidad Di Tella en el análisis de la "Participación Relativa de los Delitos".



Allí se indica que durante el pasado mes de enero, el 55 por ciento corresponde a los robos con violencia, que suelen tener una consecuencia de muertes de personas que son asaltadas en las calles o sufren ingresos de ladrones en sus viviendas.



Muy detrás, se ubican con un 17 por ciento el hurto de objetos personales, el robo a viviendas en ausencia de moradores con un 11 por ciento, la sustracción de autos con un tres por ciento y "otros" con el restante 14 por ciento.