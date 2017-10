Crespo aseguró que "la Bombonera tiene mal olor y se mueve porque está mal hecha"

El exdelantero del seleccionado Hernán Crespo aseguró hoy que La Bombonera, escenario del partido de mañana ante Perú por las eliminatorias sudamericanas, "no se mueve porque la gente grita, se mueve porque está mal hecha".





El tercer goleador histórico de la albiceleste se refirió al cambio de localía que realizó la AFA para disputar el último partido del certamen clasificatorio en esa condición.





"Pensar que cambiar de estadio puede generar un plus deportivo me parece una barbaridad y una falta de respeto al jugador", afirmó Crespo, quien a la vez agregó que "no se puede comparar al Monumental con La Bombonera".





"No hay una cancha mejor que la otra", sostuvo el delantero surgido de River. Crespo admitió que años atrás dijo que el estadio de Boca "temblaba" pero brindó una nueva y particular visión sobre este motivo. "El otro día salió un jugador de Boca a recordar mi frase (Edwin Cardona) que La Bombonera tiembla y realmente tiembla pero en aquella oportunidad, con 18 años, hice un gol y di una asistencia. No modificó mi manera de jugar", recordó sobre el triunfo 2-0 en el Superclásico del torneo Clausura 1994.





"Existe un video en el que se ve que la estructura se mueve ¿Estamos esperando que la tribuna se caiga y haya muertos? Hay que hablar de estructura por la seguridad de todos. La Bombonera no se mueve porque la gente grita, se mueve porque esta mal hecha", polemizó el exdelantero que en 2012 se retiró del fútbol profesional.





"Es como decir que en La Bombonera hay mal olor, pero no es culpa ni mérito de la gente, es culpa del Riachuelo", concluyó.