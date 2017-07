Crimen de las mendocinas: insisten con que quedan cuatro sospechosos libres

Un mes y medio antes del segundo juicio por el crimen de María José Coni y Marina Menegazzo, la madre de Majo recordó que aún falta detener otros autores del doble homicidio ocurrido en febrero de 2016, e insistió en que debe continuar la investigación.



En el segundo juicio por el crimen de las mendocinas en Montañita, Ecuador, uno de los jueces elegido rechazó ser parte del tribunal y se apartó debido a que intervino en el primer juicio. Este debate se realizará el 11 de septiembre próximo donde juzgarán a un tercer sospechoso.



Gladys Stefani, mamá de María José Coni, contó a Canal 7 Mendoza lo ocurrido con el juez que se apartó del segundo debate.



"Cuando se dieron los nombres de los jueces yo me di cuenta inmediatamente que uno de los que iba a estar ya había estado en el primer juicio. Eso la ley no lo permite, pero como van a sorteo salió el juez Pedro Ordoñez nuevamente, pero luego él dijo que no podía estar porque ya había estado en un juicio de una misma causa", explicó Stefani y agregó: "Creo que por un lado mejor que no actúen los mismos jueces que actuaron el año pasado".



En este segundo juicio, que comenzará el 11 de septiembre próximo, se juzgará a José Luis Pérez Castro, un tercer sospechoso por el crimen de María José Coni y Marina Menegazzo, ocurrido en febrero de 2016. Este hombre fue detenido en noviembre de 2016, en una segunda investigación por el doble crimen en Montañita.



Stefani agregó que hasta el día del juicio no sabe con quiénes se va a encontrar debido a que cambiaron los fiscales, el fiscal general y hasta el presidente del país.



La mamá de Majo además insistió en que hay otros implicados al doble homicidio que aún no fueron detenidos: "La fiscal María Coloma y el fiscal general el año pasado dijeron que en el hecho no hubo menos de cinco personas, no incluyendo a Segundo Ponce Mina (condenado a 34 años) y a Aurelio Rodríguez (sentenciado a 40 años), por lo que serían siete en total y habría dos mujeres porque la fiscal dijo que había dos ADN de mujer".