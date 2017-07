Cristian Bragarnik "Brian Fernández no ha recaído en su adicción"

Cristian Bragarnik afirmó que "Tengo que sentarme a hablar con Brian Fernpandez. Me contó que está bien, no ha recaído en su adicción, pero si que está un poco deprimido y a veces le cuesta levantarse a entrenar".



"Me dijo que no tiene problemas de someterse a estudios para demostrar que no ha recaído".



AUDIO COMPLETO



bragarnik audio 170517

"Me dijo que necesita un cambio". "Dejó su tratamiento hace dos meses, pero era un tratamiento ecológico".



"Era esperable que esto pase, es algo común". "Me dijo que necesita un cambio". "Dejó su tratamiento hace dos meses, pero era un tratamiento ecológico"."Era esperable que esto pase, es algo común".





MAS INFORMACIÓN DEL CASO





"Los análisis le salieron bien". "Me pidió no seguir en Racing". "Los análisis le salieron bien". "Me pidió no seguir en Racing".









El representante del jugador de Racing habló con Gustavo López y aclaró la situación del delantero.