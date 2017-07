Cristian Ritondo: "Hay sectores que hacen de la violencia su forma de hacer política"

Cristian Ritondo - Ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires 13-07.mp3

El Ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, habló con Alejandro Fantino acerca de lo qué pasó en Pepsico, mirá lo que dijo

Acá hay dos temas, la actuación que nosotros tuvimos de Seguridad no tiene que ver con el reclamo ni la cuestión laboral, ni el conflicto que debe resolverse en otro ámbito, en una mesa diálogo, nosotros somos un Gobierno de diálogo y siempre están invitados. Hay una empresa donde se toma una decisión de política empresarial, gran cantidad de trabajadores fueron reconvertidos, algunos aceptaron el retiro, otros pasaron a otras plantas, esos fueron la mayoría, una minoría no aceptó la propuesta y tomó la fábrica; ahí el fiscal (El conductor lo corta)

Sobre la ubicación de la fábrica: La fábrica está ubicada en San Martín tiene sedes administrativas en otros lugares y fábricas en otros lugares de la Provincia. Hay una denuncia por usurpación, tanto el fiscal como el Juez la orden a la Policía de la Provincia y a la Gendarmería por amenazas, riesgo ambiental y usurpación, los cuales no eran, de hecho los tres detenidos de hoy, lo acaba de aclarar el fiscal, no eran personal que trabajara en la empresa. Recibida la orden se actúa con el protocolo vigente, va la Policía, se convoca a la defensoría del Pueblo por orden del fiscal, se lee la orden de desalojo, se da un tiempo para que la gente desaloje, lo que tuvimos es una reacción violenta que hizo que ahora tuviéramos 15 policías internados.

Nosotros llegamos con la Policía de la Provincia, 300 entre Infantería y personal de seguridad y había 800 gendarmes.

Adentro se llevó un negociador, fué pacífico, no hubo problemas, el problema fué afuera, hay 15 heridos, hubo 3 de detenidos, todos los heridos son de la fuerza de seguridad, una chica de Infantería con fractura expuesta de tibia y peroné, de 14 metros de altura tiraban tachos de 5 litros de pintura, bancos, un matafuego (...)

Acerca de que los detenidos ya están libres aunque lo que hicieron es un intento de homicidio: Eso no depende de mí, depende de la Justicia, yo tengo 15 policías heridos y eso es lo que lamento (...) Agredir a un policía está en el Código Penal, yo espero que la Justicia actúe como debe, hay imágenes y se puede identificar a los que agredieron a la policía, hay sectores que hacen de la violencia su forma de hacer política, la violencia no es parte de la solidaridad con quien pierde el trabajo, la violencia es una forma de hacer política, la sociedad está cansada de esta forma de hacer política, la política misma la tiene que rechazar (...) Yo no quiero que la policía esté ahí en un desalojo, la quiero cuidando a los 16 millones o anunciando lo que íbamos a anunciar hoy,que desbaratamos una banda que robaba autos de alta gama, toda la banda (...), quiero que la policía esté en eso y no en un desalojo de violentos.

Adentro encontramos radios con las que se comunicaban ellos, honderas de metal para tirar bulones a la policía, bombas molotov para prender fuego, eso es estar preparados para la violencia (...)