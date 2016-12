Cristiano Ronaldo se refirió a la relación que tiene con Lionel Messi

Cristiano Ronaldo habló de la supuesta rivalidad que tiene con el crack argentino Lionel Messi dejando en claro que no existe tal cosa.

"No somos buenos amigos, pero hay respeto por ambas partes. Los medios venden una gran rivalidad, pero no la tenemos", declaró el crack portugués a la revista Coach Magazine.

Ronaldo también hizo referencia a sus "contras", quienes lo defenestran, y expresó: "El fútbol me ha enseñado que tengo que utilizar a la gente negativa como motivación. En realidad necesito a mis enemigos. Ellos me han ayudado a alcanzar todo que he ganado".

Excéntrico y polémico, al ser preguntado sobre quién había sido su principal influencia en su carrera, afirmó: "Yo mismo".

En otro sentido, eligió a José Mourinho como el mejor técnico que ha tenido en su carrera: "He jugado con grandes entrenadores, pero Mourinho es un gran analítico y está en todo con gran detalle".