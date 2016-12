Cristina cargó contra Macri por las acusaciones contra su madre: "No es mi mamá, es tu papá y vos también"

La expresidenta Cristina Kirchner rechazó hoy las denuncias contra su madre, Ofelia Wilhelm, y por ellas responsabilizó al mandatario Mauricio Macri, a quien acusó de "inventar" una acusación contra "una anciana que no sale de su casa".



"¿Qué es lo que querés inventar? ¿Pretendes hacerle creer a los argentinos que el país está mal y a ellos les va peor... por mi mamá? ¿No te parece mucho? Pensé que conmigo y con mi hija te alcanzaba ¿O es que las cosas van tan mal que tenes que empezar a perseguir junto con Clarín a una anciana que no sale de su casa? No, Macri. El problema de la Argentina sigue siendo el mismo de siempre: ustedes", enfatizó la exmandataria.



Cristina Kirchner se expresó así luego de que su madre fuera denunciada por supuestas irregularidades en la cooperativa que integra El Aldabón Limitada, que -según la acusación- habría recibido 61 millones de pesos del Correo Argentino, para entregar correspondencia de la provincia de Buenos Aires.



"No es mi mamá, es tu papá y vos también", recalcó la exjefa de Estado en una publicación en su página web, donde también señaló que Franco Macri "y otros estatizaron la deuda de sus empresas mientras la dictadura genocida había desaparecido a miles de argentinos".



Según subrayó, a la familia Macri "cuando los militares no les sirvieron más fueron por los políticos de los partidos populares y democráticos".



"Ellos terminaron destituidos y algunos presos y ustedes libres y cada vez más ricos. Es que Ustedes siempre contaron con dos apoyos imprescindibles para hacer lo que hicieron y siguen haciendo: El poder judicial y los medios de comunicación, que volvieron innecesarias a las ´viejas´ y ´obsoletas´ dictaduras militares", indicó Cristina Kirchner.



Recordó además que "hoy se cumple un año del ´histórico´ debate presidencial" y "algunos proponen que el 15 de noviembre sea reconocido como el Día de La Mentira".



"Es que todavía suenan en los oídos de millones de argentinos palabras tales como: ´No voy a devaluar´, ´No voy a ajustar´, ´No va a haber tarifazo´, ´Daremos un millón de créditos hipotecarios ´, ´Ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias´, ´Pobreza cero´ entre otras tantas que constituyen el más antológico episodio de la mentira y el cinismo, propalados en escala mediática nacional", se quejó.



"A propósito, y ahora que me doy cuenta ¿La movida contra Ofelia, mi mamá en el día de ayer será para tapar la mentira en el primer aniversario del debate? Si piensan que con eso les alcanza, lamento notificarles que no. Mañana y pasado mañana y la semana que viene y el mes que viene y el año que viene –con estas políticas– la gente seguirá con los mismos problemas de hoy: desocupación y precarización laboral, salarios que no llegan a fin de mes, tarifazos, endeudamiento", agregó la expresidenta.