Cristina condicionó su candidatura a la unidad, pero Randazzo insiste en ir a las PASO

La expresidenta Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata a senadora nacional por Buenos Aires en las próximos legislativas, pero condicionó esa opción a la unidad de todo el arco peronista en una sola lista, algo que Florencio Randazzo se resiste a aceptar.





Quien reveló las intenciones políticas de la exmandataria fue el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, que afirmó que la líder del Frente para la Victoria "está dispuesta a afrontar la responsabilidad de ser candidata" pero puso como "condición" la "unidad" del justicialismo bonaerense.





En diálogo con Radio 10, el intendente kirchnerista reveló que durante la reunión que encabezó la expresidenta en el Instituto Patria junto a los intendentes más cercanos, "dijo que si se lo piden por la unidad va a ser candidata y si es un obstáculo no lo va a ser".





Por su parte, su par de Moreno, Walter Festa, ratificó la misma versión al sostener que Cristina Kirchner "estaría dispuesta a ser candidata en el marco de esa unidad", y agregó que si ella ocupa un rol protagónico en la boleta, "el Frente para la Victoria gana".





En declaraciones al diario La Nación, consultado sobre la reticencia de Randazzo para sumarse a una lista de unidad sin competir en las PASO, señaló: "Será cuestión de sentarse a charlar con él. Si estamos todos por lo mismo y él quiere encabezar una lista... Siempre dijimos que él puede ser nuestro candidato en el

marco de la unidad".





Luego de la cumbre en el Instituto Patria, la estrategia del kirchnerismo es pasarle la presión a Randazzo: fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por NA señalaron que el exministro tiene una "segunda oportunidad de jugar en equipo" luego de que en 2015 declinara la propuesta para ser candidato a gobernador bonaerense.





"Hoy tiene una segunda oportunidad de demostrar que quiere construir en conjunto un peronismo amplio que pueda ser competitivo. Tiene que ser inteligente ante esta segunda oportunidad y no dejarse llevar por las voces que le piden PASO sí o sí", insistieron.





En esta línea, el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien al igual de Durañona y Festa forma parte del círculo de intendentes con mayor llegada a la expresidenta, propuso que la fórmula para encabezar la lista de unidad del peronismo esté conformada por Cristina Kirchner y Randazzo.





"La lista de unidad podría llegar a ser Cristina-Randazzo; el "Flaco" no se puso en contra del pueblo argentino, no le hizo la segunda a los liberales. Randazzo tiene un reconocimiento de todos nosotros, es un buen compañero. Pero si lo querés medir al lado de Cristina, no existe", aseguró en declaraciones a Futurock.





Sin embargo, para Randazzo la mejor opción sigue siendo competir en una interna y justamente que Cristina Kirchner -la de mayor intención de voto- no esté enfrente.





Fuentes del peronismo alineado a Randazzo consultadas por NA rechazaron de plano que el exministro esté sopesando la alternativa de acoplarse en una lista unitaria del peronismo, y que por el contrario, "cumplirá con su palabra", de la misma forma en que lo hizo en 2015 cuando lo bajaron de la competencia presidencial.





"El espacio está pensando más en 2019 que en 2017. Por eso las PASO son innegociables. No hacer las PASO es hacerle el juego al Gobierno. Necesitamos que se hable del presente y de lo que viene y no del pasado. El rival es el Gobierno", destacaron, y agregaron que de cara a las presidenciales del 2019, Randazzo tiene un "techo mucho más alto" que el de Cristina Kirchner.





Pese a que son conscientes de que en una eventual interna Cristina Kirchner arrancaría con ventaja, los principales alfiles del randazzismo son optimistas de que finalmente la expresidenta "no se va a presentar porque pondría en juego su lugar en la historia".





En ese marco, confían en que los intendentes díscolos, como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Julio Pereyra (Florencio Varela) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), entre otros, quienes le reclaman a Cristina Kirchner una pronta definición, se terminarán alineando con Randazzo.





"Lo que quiere Florencio es que los intendentes se definan,que no especulen con ir con las dos boletas. Los vamos a esperar hasta tres semanas antes del cierre de listas. Por las dudas, ya tenemos casi cerradas las listas de concejales en los 135 distritos", advirtieron.