Cristina Kirchner cuestionó la presencia de casi 500 efectivos para su llegada a Comodoro Py

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó que, según dijo, se hayan movilizado casi 500 efectivos de fuerzas federales para custodiar su llegada a los tribunales federales de Retiro y criticó al juez federal Claudio Bonadio por no estar presente durante el trámite judicial que realizó en la causa por venta de dólar a futuro.



"Hoy. 7:45 hs. Comodoro Py todo vallado. 300 gendarmes. 100 policías. 70 prefectos. 15 carros de asalto. 4 camiones hidrantes y 2 cisternas de agua para recarga en caso de que se agoten. Me parece que alguno va a tener que cambiar de terapeuta...", afirmó Cristina Kirchner.



A través de la red social Telegram, la exmandataria consideró que "esta gente no está nada bien" y cuestionó que durante su presencia en tribunales no se hizo presente el juez federal Bonadio.



"Llego al cuarto piso. En las oficinas del juzgado, dos o tres empleados. Qué raro, siempre estaba lleno de gente ¿Será por la hora?", señaló.



Agregó: "La secretaria María Muntaner no está. Nos dicen que está estacionando el auto. Ajá... Pregunto por Su Señoría. Nos dicen que todavía no llegó. Ajá. A todo esto habían pasado las 8:00". Además, relató que esperó "un rato hasta que lelga el personal encargado de realizar los trámites administrativos" y que "la toma de huellas dactilares, como es obvio, la realiza personal de la Policía Federal que no tarda más de 10 minutos".



"Luego, el informe socioambiental que lo realiza una trabajadora social. Demora otros 10 minutos. Eso fue todo. Finalmente la realidad siempre se impone. Lo más sensato y moderno de todo: las toallitas húmedas par limpiarte los dedos entintados. Increíbles, como estos tipos", dijo.