Cristina Kirchner debe concurrir mañana a tribunales para registrar sus huellas

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá concurrir mañana a las 11 a los tribunales federales de Comodoro Py para registrar sus huellas dactilares y someterse a un informe socio ambiental en el marco de la causa en la que se encuentra procesada por las operatorias de dólar futuro en el último año de su mandato.



Así lo dispuso el viernes último el juez federal Claudio Bonadio, quien, luego de que la ex mandataria se ausentara a la cita que tenía prevista para ese día, volvió a convocarla para mañana, esta vez bajo la advertencia de ser trasladada por la policía si vuelve a incumplir con la citación.



De hecho, de esa manera lo informó a través de un oficio enviado al jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, para que su custodia en Río Gallegos, que depende de esa fuerza de seguridad, la notifique de la decisión de convocarla para mañana, con un plazo máximo hasta las 13.



En caso de no presentarse, la misma Policía Federal tiene la orden de trasladarla hasta Comodoro Py 2002, de acuerdo con lo dispuesto por el magistrado.



La ex presidenta debía presentarse el viernes último a las 11 ante Bonadio pero, en cambio, lo hizo ante el juez federal de Río Gallegos, Javier Leal de Ibarra, a quien entregó un escrito a las 11.01 y le pidió que ordenara realizar los trámites demandados por el magistrado porteño en la casa donde ella vive en esa ciudad patagónica.



Para realizar ese trámite, la ex presidenta nombró un abogado defensor en Santa Cruz y le pidió al juez que "ordene a la fuerza policial" tomar sus huellas dactilares y realizar el informe socio ambiental en su domicilio, de Mascarello 441.



El juez santacruceño carece de jurisdicción en la causa que instruye Bonadio, y sólo podría actuar u ordenar algo así en respuesta a exhorto de este magistrado porteño.



No obstante esta falta de jurisdicción, a la hora en que tenía que presentarse ante Bonadio en los tribunales de Comodoro Py, la ex presidenta se presentó ante el Juzgado Federal de Río Gallegos para dejar constancia de su predisposición a situarse "a derecho" y, con el mismo objetivo, luego se apersonó en la sede de la Policía Federal en la capital santacruceña.



En ese marco, Bonadio ordenó la nueva citación, tras una jornada judicial en la que se la esperó con un operativo especial de seguridad hasta pasadas las 11, horario que había sido fijado para que concurriera a cumplir con ese trámite.



Antes de que se presentara en el juzgado federal de Río Gallegos, a primera hora de la mañana, el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, había presentado un recurso de queja ante la Cámara Federal, en el que insistió en un pedido de prórroga de la citación y criticó con dureza al juez.



Además, denunció a Bonadio por "abuso de autoridad" , se quejó de los "comportamientos caprichosos" del magistrado y advirtió que, si el juez llegase a detener a Cristina, incurriría en una "privación ilegal de la libertad calificada" y un "atropello".



"Parece mentira que un juez federal con la enorme importancia que tienen los casos a su conocimiento, pierda el tiempo y se lo haga perder a los demás con comportamientos caprichosos", sostuvo Beraldi al criticar las sucesivas negativas del juez a que Cristina realice el trámite por exhorto en el juzgado federal de Río Gallegos o a darle una prórroga de 72 horas a la presentación.