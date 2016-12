Cristina Kirchner dijo ante la Justicia que cree que la muerte de Carlos Menem Junior fue un "atentado"

El hijo del ex presidente

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró hoy ante la Justicia que la muerte de Carlos Menem Junior, quien falleció al caer a tierra el helicóptero en que viajaba en marzo de 1995, fue producto de un "atentado".



"Pienso sinceramente que no ha sido un accidente el hecho de que haya aparecido, de acuerdo a pericias de Gendarmería que se publicó en los medios y nadie desmintó que dan cuenta del hallazgo de perforaciones de bala en el fuselaje del helicóptero, como así también pude leer en distintas publicaciones sobre la presencia de una ambulancia en las inmediaciones del lugar que se hizo presente casi de inmediato", dijo.



Según aclaró en su testimonial ante el juzgado federal de Río Gallegos, la expresidenta tiene "la opinión, casi la convicción, de que no se trató de un accidente y que el hecho que tuviera como víctima al hijo del entonces Presidente (Carlos Menem) obviamente lo convierte en un atentado".