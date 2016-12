Cristina Kirchner habló tras su declaración: "Es un disparate mayúsculo la acusación"

Luego de declarar por más de dos horas ante el juez Julián Ercolini, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó de "disparate mayúsculo" la causa en la que se le atribuye haber orquestado un plan para adjudicar obra pública al detenido empresario Lázaro Báez.

Cristina aseveró que "es una maniobra extraordinaria de persecución política y hostigamiento mediático". Además, consideró que todo está armado para tapar la dura realidad que atraviesa el país.

"Yo quiero que se investigue toda la obra pública. Porque Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, fue el tercer adjudicatario", manifestó Cristina a su salida de Comodoro Py.

La declaración indagatoria de la ex presidenta, concluyó cerca de las 12:30, luego de realizar exposición oral sin responder preguntas.



Cristina había llegado minutos después de las 10 a los tribunales federales de Comodoro Py para declarar ante Ercolini en la causa en la que se le atribuye haber orquestado un plan para adjudicar obra pública al detenido empresario Lázaro Báez, en medio de un operativo con más de 300 efectivos de seguridad y un doble vallado en el perímetro del edificio judicial.



La llegada de la ex mandataria estuvo acompañada por la presencia de militantes y simpatizantes ubicados sobre la avenida Antártida Argentina, entre los que se pudieron ver banderas de La Cámpora, La Tupac Amaru, Nuevo Encuentro, Miles, Peronismo Militante y Martín Fierro, entre otras agrupaciones. También algunos gremios, entre ellos los judiciales porteños del Sitraju, ATE y el sindicato de obreros curtidores.

Entre los dirigentes que esperaron la llegada de la ex mandataria estaban los diputados nacionales del Frente para la Victoria Héctor Recalde y Axel Kicillof; al ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli; al titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; y al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. También se encontraban el dirigente de MILES, Luis D'Elía, y el ex titular de la AFSCA, Martín Sabbatella.