Cristina Kirchner recurre a la Cámara Federal para prorrogar la citación por dólar futuro

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló hoy la negativa del juez federal Claudio Bonadio a concederle una prórroga o permitirle realizar ante la justicia federal de Río Gallegos los trámites previstos en el marco de la causa por la venta de dólar futuro al final de su Gobierno, en la que está procesada.



El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, presentó esta mañana un recurso de apelación ante Bonadio, quien ahora resolverá si la concede y deriva el tema a la sala II del Tribunal de Apelaciones, explicaron a Télam fuentes judiciales.



Beraldi presentó la apelación para que sean los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun quienes resuelvan si la ex presidenta puede faltar mañana a la citación de Bonadio para tomarle las huellas digitales y realizarle un informe socio ambiental, paso previo a iniciar los trámites para el envío del caso a juicio oral.



El abogado pidió que Cristina pueda presentarse el 1 de diciembre en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 o bien cumplir con esos trámites en el juzgado federal de Río Gallegos, ciudad en la que se encuentra en la actualidad.



El lunes último el juez rechazó por carecer de motivos suficientes este planteo y ahora el abogado apeló para llegar a la Cámara.