Cristina Kirchner visitó un campo de refugiados en Grecia

on una visita a un campo de refugiados y al Museo de la Acrópolis, la ex presidenta Cristina Kirchner dio por comenzada su gira europea que arrancó en Grecia y que la va a llevar también a Bélgica luego de suspender su paso por el Reino Unido , donde se preveía iba a hablar en la Universidad de Oxford.



Cristina advirtió al salir del campo de refugiados que "esto muestra dos cosas: primero, la locura de la guerra, la intervención militar, y segundo, también un estado civilizatorio en el cual no solamente a los países se los bombardean sino que además, cuando (los ciudadanos) se escapan de los países, tampoco los dejan pasar. Esto me parece una tragedia humanitaria pocas veces vista".

Así, la ex presidente se metió en la problemática de los inmigrantes de Medio Oriente que buscan asilo en Europa y dijo frente a la prensa: "Grecia ha recibido oleadas impresionantes de refugiados y tiene severas dificultades económicas, necesita la ayuda de la comunidad europea. A nosotros también nos tocó reestructurar una deuda soberana externa monumental en 2001 y no me quiero imaginar lo que hubiera sido la Argentina si además de eso hubiera recibido a miles y miles que escapan de la miseria de la guerra".

"La Argentina durante el siglo XX recibió oleadas inmigratoria de gente que escapada de la guerra, somos un país de inmigrantes, gente que venía con muchas dificultades. Hay que dar a Grecia herramientas para que pueda generar trabajo para los griegos y para los que vienen a sumarse", indicó.

Además, la ex jefa de Estado se mostró dura con las potencias y reclamó "que se adopten medidas y posturas totalmente diferentes". "Tienen que hacerse cargo los países que intervienen en Medio Oriente, que no está así por un fenómeno de la naturaleza, no es que hubo un ciclón, una inundación o un terremoto. Hubo un terremoto que vino del cielo con forma de bombas. Alguien las tiró", dijo.