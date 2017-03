Cristina Kirchner y sus hijos declararán esta semana por la causa Los Sauces

Embed Bonadío intentará privar a mi hija Florencia Kirchner de su libertad en la causa denominada Los Sauces https://t.co/j68dF14rxb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 3 de marzo de 2017



Florencia se presentará el lunes a las 9 en Comodoro Py 2002, en lo que será su primera visita a los tribunales como acusada en una causa penal pero con la tranquilidad que le dio un recurso de última hora presentado el viernes por su madre en su nombre para pedir su eximición de prisión, algo que le concedió el juez Bonadío.



Máximo Kirchner no necesitó de ninguna presentación judicial ya que como diputado nacional tiene fueros y no puede ser detenido.



Florencia a las 9 y Máximo a las 10 serán esperados el lunes con una batería de preguntas por parte del fiscal federal Carlos Rívolo, aunque todo indicaría que presentarán un escrito y optarán por no responder, asesorados por el abogado penal de la familia, Carlos Beraldi.