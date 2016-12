Cristina sostuvo que el gobierno nacional altera indicadores del Indec

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró hoy que el Gobierno nacional "tiene la aspiración de reescribir el período económico del kirchnerismo alterando los principales indicadores", al denunciar que los actuales funcionarios presuntamente "manosean" las estadísticas públicas, igual que el gobierno anterior.



"El objetivo global del manoseo de las estadísticas públicas es construir el relato del macrismo", planteó Cristina en su cuenta de Twitter al opinar acerca de una nota publicada hoy en Página 12 titulada "El Indec de Macri".



Según la ex jefa de Estado, el Gobierno altera los números del Indec "para probar que no se creció tanto, no disminuyó tanto la pobreza, ni se crearon tantos empleos registrados ni se redujo tanto la deuda."



También, opinó por la misma red social sobre un informe del diario La Nación acerca de las supuestas "vulnerabilidades del voto electrónico", bajo el siguiente titular: "El voto electrónico, ni secreto ni seguro."



En un video de unos dos minutos, expertos en informática denuncian que "la boleta única electrónica permite la lectura y la clonación de votos a través de una aplicación de celular que permite leer el voto impreso en el chip de la boleta electrónica".



"Con la misma aplicación se puede clonar el voto de una boleta en otra", expone el video para señalar que "la aplicación muestra que el voto fue clonado con un pequeño dispositivo a escasa distancia".