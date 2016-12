Cristina ya llegó a Buenos Aires y volivó a denunciar una persecución política en su contra

La expresidenta Cristina Kirchner arribó esta noche a Buenos Aires, donde mañana lunes deberá declarar sobre sus vínculos con Lázaro Báez en una causa en la que está acusada de montar una "matriz de corrupción" durante su Gobierno para favorecer con más de 16.000 millones de pesos de la obra pública al empresario santacruceño.



La exmandataria alertó en su cuenta de Twitter que el juez federal Claudio Bonadio "quiere allanar" su casa de Río Gallegos en momentos en que ella se encuentra en Capital Federal.



"Acabo de aterrizar en Aeroparque procedente de El Calafate. El celular suena enloquecido en mi cartera... ¿Qué pasa? 'Están poniendo que Bonadío quiere allanar tu casa de Gallegos mañana'...", arrancó Cristina y lo vincula a una nota del portal El Destape que señala: "El juez se prepara para armar un circo de gendarmes y prefectos en el domicilio de la ex presidenta".



En una catarata de tuits, la exjefa de Estado sostuvo que ese procedimiento "será mañana a primera hora y lo usarán "para tapar el peor momento de (Mauricio) Macri", aunque planteó si "¿será cierto?".



"Revelaría una sincronización asombrosa con el juez (Julián) Ercolini que, justamente, me citó a indagatoria mañana a las 10 am por una causa que el mismo fiscal y el mismo juez tienen hace... 8 años!!! y que 'decidieron' exhumarla...", precisó.



Asimismo, Cristina Kirchner consideró que "la causa es más disparatada aún que la de 'dólar futuro'" y agregó que esto forma parte de "las delicias del Partido Judicial".



"La información periodística también indica que allanarían otras 2 propiedades que están alquiladas a familias ajenas a la causa judicial. Y Bonadío lo sabe, porque sería la segunda vez que las allana en una increíble violación a derechos y garantías", planteó la expresidenta.



Y enseguida añadió: "La persecución, y la saña con que la misma se lleva adelante es: sin límites e inédita desde la vuelta a la democracia. Sería la 4ta función del circo mediático con allanamientos de Bonadío. Las 2 primeras funciones fueron en la causa 'Hotesur'. Y después, cuando le sacaron la causa 'Hotesur', inventó junto con (Margarita) Stolbizer la causa 'Los Sauces'".



Cristina sostuvo que "de ser cierta la información, estarían por llevar adelante una nueva función" y precisó que "esta vez con un estreno", porque "irían " a su "casa, cuando saben" que ella está "citada por Ercolini en la CABA".



"Creerá Macri que de esta manera puede tapar la catástrofe social y económica que se respira en la calle, y que ha sido provocada por sus medidas económicas. De las instituciones mejor ni hablar", concluyó.