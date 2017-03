¿Cuándo? ¿Dónde? Así serán las despedidas de Cavenaghi y Riquelme

Fernando Cavenaghi y Juan Román Riquelme son ídolos absolutos en River Plate y Boca Juniors. El primero, se retiró luego de haber conseguido la Copa Libertadores con el Millonario en 2015. El segundo, fue partícipe de las dos décadas más gloriosas del club Xeneize, ganando múltiples torneos.



Ahora, ambos trabajan en sus partidos homenajes, con la colaboración de ambos clubes.



Cavenaghi tendrá su homenaje en el mes de junio en El Monumental, donde se espera que muchos de los ex compañeros riverplatenses del Torito se hagan presentes, además de jugadores con los que compartió plantel en sus excursiones en el exterior.



Por otra parte, la despedida de Riquelme será en el mes de diciembre en La Bombonera y no sólo se espera ex Xeneizes sino también se habló acerca de la posible presencia de Andrés Iniesta. El crack del Barcelona fue compañero de Román en el club Culé¸ aunque el cargado calendario de su equipo podría hacerlo seguir el partido por televisión.