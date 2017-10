El Tribunal Oral Federal 4 dispuso este martes un cuarto intermedio hasta el próximo martes en el juicio que se inició contra el exvicepresidente Amado Boudou por el caso de la compra de la ex Ciccone Calcográfica.



Los jueces hicieron lugar al pedido de algunas defensas de tener más tiempo para plantear las cuestiones preliminares en el inicio de este juicio.



El Tribunal Oral Federal 4 juzga a Boudou así como a su amigo, el empresario José María Nuñez Carmona; el abogado Alejandro Vandenbroele, titular de la empresa The Old Fund; a Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía; y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.



Según la acusación, mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou -a través de su amigo Carmona y el abogado Vandenbroele como intermediarios- se interesó por la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la compañía, encargada de la impresión de papel moneda.



En el caso Ciccone, Boudou está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, que contempla penas de uno a seis años de prisión, y cohecho (coimas).