Cumbre de rubias: Wanda le contó a Susana cómo la conquistó Icardi

Este miércoles, se emitió el especial "Susana y Wanda " en el que la diva visitó a la botinera en Milán.





Y si bien la "juntada" entre las rubias... lo dejamos ahí, sobresalió la confesión de Wanda sobre los inicios de su romance con Mauro Icardi.





"Yo ya estaba separada de Maxi López cuando Mauro me conquistó", arrancó Wanda. "Mauro era mi amigo y yo le conté que me iba a la Argentina. Teníamos charlas todos los días", contó.





La mirada de Guillermo Pardini sobre el relato de Wanda

La mirada de Pardini sobre Wanda Nara en Susana Giménez



"Él me mandó por mail pasajes de vuelta, que ya había sacado, para mí y para los nenes, para el mes de enero. Él estaba seguro de que me iba a conquistar Al principio, yo no quise saber nada y le dije que le iba a devolver la plata de los pasajes. Pero al final, me volví a Italia en enero. Entré a la casa de él y él había comprado una gran cantidad de juguetes para mis nenes".





"Eso no lo hace un tipo cualquiera", agregó. "Y bueno... se enamoró...", dijo Susana Giménez , mientras Wanda aseguraba que una de las cosas que la enamoró del futbolista fue la buena relación con sus hijos.