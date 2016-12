Curas pedófilos: la DGE intenta desligarse y aseguran que era imposible saber lo que pasaba

Emma Cunietti, subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa de la DGE, dijo que los abusos en el instituto Próvolo de Luján no ocurrieron en la escuela sino en el albergue y eso "está bajo la supervisión del Ministerio de Salud".



La funcionaria indicó que "hay una supervisora de Educación Especial de la DGE en la escuela, que se encarga del control pedagógico. Educación Privada, con su representante legal, se encarga del control administrativo, ya que de los 45 cargos que hay allí, 15 están subsidiados por el Estado. El control del hogar, que es donde se han cometido estos hechos, está bajo la órbita del Ministerio de Salud, que hace inspecciones cada tres años para renovar los permisos, ya que allí las obras sociales pagan por cápita".



Cunietti sostuvo que "es imposible que nos hubiéramos enterado de lo que estaba ocurriendo", ya que indicó que "si no hay denuncia, nadie se entera" y afirmó que las denuncias actuales no son contra el personal docente.



Además remarcó que "esto mismo puede ocurrir en una escuela pública. Si ocurre una situación impropia y no se denuncia, no podemos saberlo".



Con respecto a la continuidad del instituto religioso de gestión privada, la subsecretaria indicó que "las clases están prácticamente finalizadas. Garantizaremos ahora que quienes deban rendir algún examen o completar algún trabajo lo puedan hacer. Pero la semana que viene ya las clases están totalmente terminadas", y dijo que actualmente hay personal de la DGE presente en la institución para dar tranquilidad a los niños y los padres.



En relación con lo que ocurrirá el año próximo, Cunietti sólo indicó que "se está analizando".