Daniel Scioli "Hubiese aceptado hasta de consejero escolar"

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Ayer Cristina Fernández, en el acto de La Plata, dijo que ganaron la elección. Es cierto. Por otro lado, habló del Gobierno, de la concentración mediática."Daniel Scioli, ex gobernador bonaerense: Las Paso: "Hubo una madurez del electorado haber interpretado el sentido de Unidad Ciudadana. El acompañamiento de la gente dio como ganadora a la fuerza en la provincia de Buenos Aires. El voto a Unidad Ciudadana es la defensa al trabajo."AUDIO DE LA NOTA-"En la base de Unidad Ciudadana hay una plataforma que le da la Ciudadanía una opción respecto a la política que lleva adelante el Gobierno nacional y ahora se suma a un compromiso de cara a octubre."-"La elección de Cristina Fern ández fue muy buena, respecto a otros distritos. En la provincia de Buenos Aires se sostiene el compromiso para cambiar el rumbo económico. Había puntos intermedios en el tema de las tarifas."- Por qué aceptas ser el Nº5: "No importa el lugar, se sostiene una coherencia y una idea. Yo mostré un camino de desarrollo y no de ajuste. Ahora hay que consolidar el espacio entonces estoy al lado de todos los sectores para aportar la experiencia. Yo las cuestiones de cartel no las siento. Ayudo desde cualquier lugar. Cuando se habló de poner limite es para todo."- Ustedes se fueron del Peronismo: "Unidad ciudadana es la columna vertebral de la dirigencia peronista. En el seno de nuestro partido se tomó la decisión. Con este resultado la interna está saldada. Tenemos un compromiso claro. Tenemos que defender YPF, Aerolíneas, Unidad Ciudadana está para ayudar a la ge nte."- Usted es Peronista o Kirchnerista: "Soy Peronista con una concepción frentista, este es un movimiento que se adapta a los cambios, hoy hay nueva agenda del mundo."-"Nosotros defendimos el voto por la gente misma."-"Si hay algo que hemos hecho nosotros es reconocer la derrota de manera inmediata, yo reconocí mi derrota a las 22.30hs."- Su relación con Cristina Fernández: "Son 22 años que compartimos diferentes momentos con Cristina Fernández, siempre he tenido mi impronta, mis coincidencias y mis diferencias con ella. Nosotros queremos que se escuche la voz de la mayoría. Dos tercios de la gente no acompañó al Gobierno."- El Gobierno de Macri tiene sesgo dictatorial: "La desaparición forzada de personas en el caso Santiago Maldonado puede remitir, pero no podemos comparar a un Gobierno elegid o democraticamente con la dictadura. Me parece que hay que tener una sensibilidad."-"El Gobierno debe hacer un esfuerzo para no acentuar las divisiones, y las grietas se dan con las desigualdades."-"Cuando uno es Gobierno toma decisiones, que favorecen a uno más que a otros, quizás al ser una elección tan reñida hay que tratar de escuchar al otro, y no profundizarla. Me preocupa la segunda etapa del ajuste, ya que las provincias sufren con la competitividad."-"La conducción política debe ser integral en el tema de las fuerzas de seguridad."-"Es mentira que yo negocie para que Cristina Fernández vaya al programa de Susana Giménez."- Siente que su vida personal influyó en la política: "Yo llevo como puedo mi vida personal y sigo con el amor al trabajo, tratando siempre de ayudar."-&qu ot;Para mí el tiempo es un gran moderador, no soy quejoso, muchas veces hay que bancar y sostener las ideas. No hay que ser oportunista."-"Ayer había un estadio muy encendido y Cristina Fernández lo paro, se trata de buscar soluciones no problemas. La gente está angustiada. La provincia de Buenos Aires tiene final abierto."- Sobre los que votaron a Macri: "Yo creo que la gente confía y tiene esperanzas que el esfuerzo del cambio valga la pena, y que por otros caminos puede sacar cosas que no le gustaban."-"Cristina Fernández hizo autocrítica, ella dijo que se ha equivocado, habló de humildad. La gente debe tener la tranquilidad que cada voto de Unidad Ciudadana se tomará con responsabilidad, no se busca un cambio de Gobierno, sino una banca para equilibrar."