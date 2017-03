"De Chile ingresa por Mendoza cocaína de origen peruano"

"Lo de Itatí nos tiene que servir de llamado de atención", sostuvo el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, en alusión a la desarticulación de la banda que terminó con el intendente de esa localidad correntina, Natividad Roger Terán, preso, junto con varios funcionarios más.



Burzaco vino a Mendoza para participar en las Segundas Jornadas de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de Argentina y Chile, con la intención de estrechar lazos entre los funcionarios de los dos paíse en la lucha contra el delito, sobre todo el narcotráfico.

El hombre que trabaja en el ministerio de Patricia Bullrich destacó que la detención del intendente de Itatí, hace tres días, "es una muestra de que el trabajo coordinado con otros países es clave para desarmar las bandas del narcotráfico".



"Claramente, el tema más complejo que tenemos que resolver es el del narcotráfico. Acá en particular, en Mendoza, es mucha la salida hacia Chile de marihuana y cocaína. Y este último año hemos visto una tendencia extraña, que es el ingreso de cocaína desde el lado chileno al argentino, de origen peruano. Habitualmente siempre el flujo ha sido al revés: la droga entraba a territorio argentino por el Norte, y salía hacia Chile. Este año en dos oportunidades hemos hecho incautaciones importantes con droga de origen peruano, que venía hacia la Argentina desde Chile. Por eso creemos que es muy importante intercambiar información y trabajar coordinadamente con los ministerios de ambos países y con las fiscalías de los dos países".



"Tenemos que ir por las cabezas de la organización, es el mandato que tenemos del presidente Macri. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso surgió lo de Itatí", resaltó el funcionario .



Burzaco publicó hace dos años, junto con Sergio Berensztein, el libro El poder narco, que marca justamente el poder de penetración que adquirió el narcotráfico en la Argentina, alcanzando a funcionarios de los tres poderes. "En la Argentina tenemos presos a jefes de policías provinciales, jueces federales, secretarios de juzgados fiscales, intendentes y presidentes de concejos deliberantes", explicó el funcionario.



"La detección de casos como el de Itatí tiene que servir de llamado de atención para que no nos pase como a otros países de la región, como Colombia o México, donde han tratado de matar a presidentes y tomar la Corte Suprema para lograr sus objetivos", advirtió el funcionario.



"Creo que en la Argentina estamos a tiempo de lograr que la penetración se frene. Para eso creo que no hace falta endurecer leyes, sino más bien mejorar las que tenemos. El año pasado se aprobaron leyes importantes: la mejora de herramientas procesales, la del arrepentido y la del agente encubierto. Ahora también queremos trabajar en otras leyes. Una muy importante es la de exención de dominio, que es la que permite ir por los bienes de los narcos, porque hoy los usan como capital de trabajo", planteó.



Además de Burzaco, estuvieron en Mendoza el jefe de gabinete del ministerio que comanda Patricia Bullrich, Pablo Noceti, y el secretario de Cooperación con los demás poderes, Gonzalo Cané.

Además hay dos mendocinos que trabajan en el Ministerio de Seguridad, Enrique Thomas, que es subsecretario de Articulación Legislativa, y Diego Arenas, que es el director nacional de Articulación con los Ministerios Públicos. Ambos también participaron en las jornadas.

En el encuentro binacional participaron varios funcionarios chilenos ligados a la lucha contra las drogas y especialistas en lavado de dinero y crimen organizado

Según resaltó Pablo Noceti, lo que se busca "es estrechar los lazos de cooperación con nuestros países vecinos. Esto ya lo hicimos con Paraguay, por ejemplo. Sobre todo trabajamos en el tema narcotráfico, en el tema mapuche y en búsqueda de personas".