Eduardo Salvio reveló la táctica de Sampaoli para ganarle a Ecuador

En una entrevista con Gustavo López en De Una Otro Buen Momento, Eduardo Salvio reveló la táctica que implementó Jorge Sampaoli para ganarle a Ecuador.

"Al llegar me había costado al llegar a Quito... la ansiedad... me costaba respirar".

"En el segundo tiempo, apenas empezó, me mandé un pique y al volver, me costaba recuperarme rápido. También con el resultado nuestro a favor no era necesario pasar al ataque, sino estar más cerca de Mercado".

"En los días previos al partido trabajamos con la defensa y el ataque. Apenas comenzó el partido tuvimos un gol... había que ir a buscar el partido.... él siempre buscaba que llegábamos al área..."

"Sampaoli quiere que llegue al área y ayude a los centrales".

"Me ayudó mucho tener a Mercado atrás, porque siempre me hablaba".

