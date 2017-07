Las frases más destacadas:

"Estamos muy felices de jugar este tramo de la Copa Libertadores". "Esta copa es muy difícil".



"Lo de Mayada y Martínez Quarta fue un accidente". "Creo en el accionar de los jugadores y el cuerpo técnico".



"River no obtuvo el cupo de seis, no teníamos ni la menor idea".



Audio completo

Rodolfo D‘Onofrio 0307 - Presidente de River.mp3

"No tengo pensado hablar con el presidente de la Conmebol". "Estoy esperando las disculpas de Guaraní"."Vangioni se fue sin que River obtenga nada, nosotros no vamos a pagarle a ningún club absolutamente nada". "No le vamos a dar la camiseta para que él se vuelva a posicionar".