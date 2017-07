Guillermo Barros SchelottoNo me sorprende el comportamiento de la gente, pero el hincha es así

Cambio de día del partido con Newell's "Me consultaron si me movía mucho adelantar el partido pero dije que no, que nosotros necesitamos jugar.".



Estilo de juego "No vamos a cambiar mucho la forma de jugar".



Derrota ante River "Es el primer clásico que perdemos en el año". "Nos pegó porque pensábamos ganar y quebrar un poco el campeonato".



Sobre la foto viral: "No me sorprende el comportamiento de la gente, pero el hincha es así".

El técnico de Boca conversó en De Una, Otro Buen Momento y analizo la actualidad de su equipo.