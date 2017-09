Tras un largo tiempo en silencio, Rodrigo Mora, el jugador de River Plate, habló y le dio una entrevista al programa De Una Otro Buen Momento que conduce Gustavo López por Radio La Red.





El futbolista habló de River y también de la recuperación reciente de su lesión: "Estoy contento. Parecía mi debut en primera esto. Pasé una noche muy larga. Me reencontré con todos".





En una entrevista emotiva, Mora afirmó: "Había momentos que no eran fáciles para mí, me apoyé en amigos y familiares, no estuve mucho en Buenos Aires para no pensar en cosas que no me hacían bien".



Y también se refirió a sus ilusiones: "Sueño y voy a volver a estar dentro de una cancha".





Escuchá la entrevista completa: