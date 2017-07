De Vido: "Nunca podrán imputarme con seriedad nada que me vincule a empresa alguna... y mucho menos con un soborno"

El exministro de Planificación Julio de Vido se desligó de la megacausa "Lava Jato" al asegurar que "nunca" podrán imputarlo "con seriedad" en casos de corrupción y apuntó contra el Gobierno nacional.



"Por más que me presionen a mí, al gobierno o a la justicia, nunca podrán imputarme con seriedad nada que me vincule a empresa alguna... y mucho menos con un soborno", sostuvo en la noche del sábado el exfuncionario kirchnerista.



De Vido usó su cuenta oficial de Twitter para responderle a la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien más temprano había asegurado en declaraciones radiales que "todo el sistema político y judicial está destinado a proteger" al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández en la investigación.



"Yo no tengo ni busco protección de nadie. Mi única protección es el afecto de mi familia, amigos y compañeros. Además, me protegen mis convicciones y mi lealtad a Néstor, a Cristina y al movimiento peronista", escribió en la red social el actual diputado nacional.



Además, De Vido apuntó, aunque sin nombrarlo directamente, contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, acusado de recibir dinero por parte de un operador financiero de la constructora Odebrecht, involucrada en la megacausa de corrupción.



"Si la diputada (Carrió) quiere investigar el caso Odebrecht, ya sabe por dónde empezar. Ya tiene cuentas, transferencias realizadas, quién las realizó y quién las recibió", insinuó el legislador del Frente para la Victoria.



Por otra parte, De Vido también apuntó contra el Gobierno por los spots propagandísticos que se emitieron durante la fecha de los clásicos: "La Circunvalación de Rosario que se atribuye Macri en entretiempo de fútbol fue terminada durante nuestra gestión".