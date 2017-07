Declaraciones explosivas de Randazzo, habló de Cristina, Massa, Macri, mirá lo que dijo

Florencio Randazzo - Pre candidato a senador por Cumplir 04-07.mp3

El Pre candidato a senador por Cumplir, Florencio Randazzo, habló con Luis Majul, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Nosotros hemos tenido muchos aciertos y errores, y ed pecados que se hagan cargo los pecadores, sobre todo en los hechos de corrupción. Por los errores hemos pagado un costo importante que fue la derrota en la elección. No reconocimos problemas que tenía la Argentina, como los niveles de pobreza, e inflación, independientemente de los esfuerzos que hemos realizado. La idea que haya una verd ad absoluta, un gobierno que trabajó para los humildes y fue acusado de falta de humildad."- Manipularon las cifras del Indec, Aníbal Fernández dijo que había menos pobreza: "Yo he señalado la inflación, pero los errores los hemos pagado en las elecciones 2015. Tenemos que tener auto-crítica para no cometer de nuevo los errores."AUDIO DE LA NOTA- Usted no dijo que eran mentiras las cosas que decían: "Yo puedo dar fe y cuenta de lo que hice en el Ministerio del Interior y Transporte. Yo tenía el trabajo de mejorar el tema del DNI y lo hice, lo mismo con el pasaporte. tenía que cumplir con la transparencia en el tema de subsidios de transporte e hice la Tarjeta Sube, colocamos los GPS para que se controle el consumo de combustible, después de la tragedia de Once mejoramos el sistema Ferroviario. La política es mejorar la calidad de vida de la gente."- Me da vergüenza que Carlos Menem sea candidato, lo mismo que Cristina Fernández y que haya candidatos testimoniales como Verónica Magario: "Uno debe predicar con el ejemplo, en el 2009 cuando se plantearon las testimoniales, yo no fui, fue Sergio Massa, Daniel Scioli, Las testimoniales son una estafa al electorado."-"Estoy fuera del pensamiento de quienes hoy conducen Unidad Ciudadana."-"Las condenas las debe dar la Justicia, tanto Menem como Cristina deberían tener condiciones para hacer un propio relevo. Yo le expliqué a Cristina Fernández que no era conveniente que ella sea candidata."-"Yo si tuviera un procesamiento no sería candidato."- Gobierno de Mauricio Macri: "El déficit más importante de este Gobierno son los trabajadores que tienen la incertidumbre de perder sus trabajos, los comerciantes que ven una baja en su trabajo. Bajó el consumo porque la sociedad perdió poder adquisitivo, utilizaron un mecanismo equivocado para bajar la inflación, además se combina con el ingreso de importaciones, más un financiamiento excesivamente caro porque la política monetaria es cara y aumento de tarifas."-"Los problemas que heredó el Gobierno los agudizó, la inflación el año pasado fue de 40 puntos, este año 30. Fíjense el último endeudamiento a 100 años, pagando un interés anual en dolares."-"Cuando a uno lo votan es para resolver los problemas, no para explicar por qué no los puede resolver."-"Yo no le sacaría las retenciones a las mineras."Luis Majul, conductor: "El Gobernador de San Juan está de acuerdo."Florencio Randazzo, Pre candidato a senador por Cumplir: "Yo no lo hubiera hecho, a Macri lo votaron para hacer otra cosa, yo no le hubiera sacado las pensiones a las personas con discapacidad."-"Yo hubiera seguido generando un mercado interno potente, el 80 por ciento es mercado interno."- Cómo hace para bajar la inflación: "Para mi tomaron decisiones equivocadas. Además no la bajaron, la incrementaron la inflación, el déficit que me preocupa es el social."-"Yo hubiera hecho un acuerdo social con los empresarios, responsabilidad para no perder el empleo los que lo tienen. La visión económica del Gobierno es equivocada."- Qué opina de 1País: "Me cuesta saber quién es el verdadero Sergio Massa, estuvo con Cristina Fernández, Daniel Scioli, luego con Cambiemos, Gladys Gonzalez, se fue con Macri a Davos a buscar inversiones que no llegaron."- Por qué t omó un café con Cristina Fernandez: "Porque tengo humildad, para mí no era bueno que ella sea candidata, no estoy de acuerdo que los candidatos se elijan a dedo, por eso me pareció que no estaba de más conversar."-"Yo me animé a todo, seguramente me equivoqué. No tengo un dato, seguramente faltaron más cosas."-"No me arrepiento a decir que no sería candidato a Gobernador, para mí eran importantes las PASO. Además yo no creía en la gestión de Daniel Scioli. Como no me arrepiento de no estar en la lista de Cristina Fernández."-"Nosotros queremos ser una alternativa opositora, firme y que dé expectativas para el 2019. Hay que poner un freno al Gobierno de Macri, sin el oportunismo de Massa y la soberbia de Cristina."