D´Elía contra La Cámpora: "Cristina debe renunciar a tener un grupo adicto con pretensiones hegemónicas"

El líder de MILES, Luis D ´Elía, apuntó contra la agrupación "La Cámpora" y aseguró que la expresidenta Cristina Kirchner "debe renunciar a tener un grupo adicto con pretensiones hegemónicas a la hora de constituir las listas" de candidatos para las elecciones de 2017.



"Me gustaría que después de 15 años se constituya el kirchnerismo, pero hay fuerte resistencia para que eso suceda. Hay sectores interesados que no quieren que el kirchnerismo nazca en la vida política argentina. Ni como partido ni como movimiento político", sostuvo el dirigente opositor.



En su programa de Radio Rebelde, el exfuncionario nacional lamentó que "algunos prefieren que la hegemonía de Cristina la tenga un grupo o algunos personajes que pululan alrededor de ella".



En alusión a la agrupación La Cámpora, pero sin mencionarla, D´Elía indicó que "esos grupos hegemónicos, que se quedaron con todos los cargos en las listas, no quieren que se constituya el kirchnerismo, no quieren que haya un partido democrático, transparente, que debatan, que tenga horizontalidad".



"Ese grupo hegemónico mandó a afiliar a todos sus militantes al PJ y después el PJ los cagó. Entonces, estamos en un drama tremendo. No termina de morir lo viejo, que es el PJ y no termina de nacer lo nuevo, que es el kirchnerismo", añadió.



En ese sentido y de cara a las elecciones legislativas de 2017, el líder de MILES destacó que "Cristina debe renunciar a tener un grupo adicto con pretensiones hegemónicas a la hora de constituir las listas".



"Debe consolidar esta idea que ha revolucionado la vida política argentina, que es el kirchnerismo, el peronismo del Siglo XXI", sentenció. Y añadió: "Ella es excelente conduciendo el Estado argentino. Ahora tiene que demostrar que ese nivel de excelencia también lo tiene para conducir la política partidaria, su grupo político. Ya no de manera gregaria, no de manera excluyente, sino abriendo los brazos a millones de argentinos y argentinas que quieren militar en el kirchnerismo".