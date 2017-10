El presidente del partido Miles por Tierra, Techo y Trabajo, Luis D' Elía, aseguró que nunca participó de negociación alguna relativa al Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la Amia y que estaba "en babia" cuando se enteró de la firma de ese pacto, al rechazar los cargos en su contra por traición a la Patria y encubrimiento.





"De las escuchas surge claramente que alguien me cuenta telefónicamente que se había firmado el memorando. Yo dije textualmente 'estoy en babia'; la verdad no veo dónde está la traición a la Patria y el encubrimiento que dicen en los medios periodísticos", expresó ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Eduardo Taiano en su declaración indagatoria, a la que accedió la agencia Télam.





Esta escucha a la que aludió D' Elía es de una conversación que mantuvo con Jorge "Yussuf" Khalil, un referente de la comunidad islámica en el país que el miércoles se negó a declarar en la citación indagatoria.





amia.jpg Impune. El atentado a la mutual judía fue perpetrado el 18 de julio de 1994 durante la presidencia de Carlos Menem.



El líder del partido 'Miles por Tierra, Techo y Trabajo' hizo una exposición sin aceptar preguntas, luego de escuchar los cargos en su contra en la denuncia por supuesto encubrimiento agravado de los ciudadanos iraníes con pedido de captura por el atentado del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía.





"Me sorprende estar sentado acá dado que nunca participé de ninguna negociación", afirmó dentro del juzgado, al que llegó acompañado por sus abogados, Adrián Albor y María Cecilia Fernández.





En el pasillo del cuarto piso de Comodoro Py 2002, que tuvo custodia policial adicional, lo esperaron su esposa y sus hijos.





Tanto al ingresar a los tribunales como al retirarse, el referente piquetero hizo extensas declaraciones a los periodistas en las que aludió a las "motivaciones políticas" de la causa AMIA, hizo referencia a la ex presidenta y candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, como su "jefa política" y recordó cómo se vinculó con la investigación y cupó al presidente Mauricio Macri.





"Estamos acá por decisión de Macri y Bonadio es su fuerza de choque", afirmó D'Elía.





luisito.jpg Luis D'Elía dijo que es uno de los que está en la lista negra.



Pero ya ante el juez rechazó los cargos y recordó también que el Memorándum de Entendimiento con Irán "fue aprobado por el Congreso argentino, nunca lo certificó Irán ni tampoco se puso en práctica".





"El único objetivo del memorando era que declararan en Irán los imputados ante un juez argentino", agregó.





D'Elía hizo una extensa exposición ante el juez sobre el marco histórico y político que -según él- influyó en la investigación del atentado y culpó a la CIA y al Mossad (servicio secreto israelí) por haber insertado lo que entendió fueron pruebas falsas.





Además sostuvo que Argentina "compró las campañas de demonización" de Irán y "la guerra política exterior" para convertirlas en el "expediente AMIA".





cristina fernández y oscar parrilli.jpg Fernández y Parrilli



En la investigación están citados a declaración indagatoria la semana próxima el ex secretario de la Presidencia Oscar Parrilli y el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zanini mientras que para el jueves 26 se espera como acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner.





cristina.jpg



El lunes último D'Elía había dicho en la columna de su programa en Radio Rebelde que temía "quedar preso sin ningún argumento judicial" al presentarse en la indagatoria ante Bonadio.





"Creo que quieren montar un show conmigo. Creo que voy a quedar preso sin ningún argumento judicial, y lamentablemente creo que lo que viene será muy duro", había señalado.





Además, había vaticinado que "van a ir por todos y cada uno de los compañeros que estamos en esos 562 lugares de la lista negra", en alusión a una presunta nómina de dirigentes vinculados a algún tipo de mafia a la que se habría referido el presidente Mauricio Macri en supuestas conversaciones.





"Me parece que el primero soy yo el jueves, quiera Dios que no", había disparado D'Elía.





De hecho, ante su presunción de que quedaría detenido, el dirigente del partido que finalmente no fue incluido en el frente Unidad Ciudadana de cara a las elecciones del próximo domingo por decisión del kirchnerismo, había pedido el 4 de octubre pasado al juez federal Claudio Bonadío la exención de prisión en la causa por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia.





El magistrado rechazó la presentación de la defensa de D' Elía porque "no hay ninguna orden restrictiva de la libertad respecto de ningún imputado en la causa".





Ante ese rechazo, D'Elía recurrió a la Cámara Federal porteña para que ésta le concediera la exención de prisión.





nisman.jpg Ex Fiscal Nisman

Noticias Argentinas.