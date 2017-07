Delincuentes mataron a un nene de 3 años durante un asalto en Lomas de Zamora

Un nene de 3 años fue asesinado en Lomas de Zamora por dos delincuentes menores de edad que asaltaron a su padre camino a una pizzería este miércoles por la noche, y luego huyeron del lugar.

El hecho ocurrió hacia las 20.30 cuando un hombre de 27 años llamado Martín salió con su hijo de 3 hacia el local gastronómico ubicado en la intersección de Prensa Argentina y Mayor Olivero, en la localidad de Villa Centenario. En el camino, ambos fueron abordados por dos hombres que salieron de atrás de un árbol, según informaron los testigos.

Según contó a varias señales televisivas que desde muy temprano se apostaron en la puerta de su casa, Martín no opuso resistencia, pero los ladrones le dispararon de todas formas. "Salimos de mi casa con mi hijo a comprar pizza. Yo estaba apurado porque me tenía que ir a trabajar. Cuando llegamos a la parte de los edificios, salen dos delincuentes de atrás de un árbol y me sacan la plata. Cuando se van, se dan la vuelta y me tiran. El que tenía el arma se sonrió. Yo tenía al nene de la mano, me apuntaron a mí pero le dieron a él", dijo el hombre a la prensa.

"Eran menores. Llegaron a robarme plata y después me tiraron un tiro que le pegó a mi hijo. Dispararon por nada", dijo.

Fuente: Diario Popular