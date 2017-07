Delpo dio un gran paso pero ahora se enfrenta a un temible rival

El tandilense Juan Martín Del Potro, número uno del tenis argentino, se mostró muy sólido y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Roma tras haber superado al inglés Kyle Edmund por 7-5 y 6-4, y jugará su próximo partido frente al 'top ten' japonés Kei Nishikori.



Del Potro, ubicado en el puesto 34 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 45 minutos para doblegar a Edmund (53) y jugará el jueves ante Nishikori (9), quien le había ganado más temprano al español David Ferrer (30) por 7-5 y 6-2.



La "Torre de Tandil", de 28 años, había superado en la ronda inicial al búlgaro Grigor Dimitrov (11), hoy se sacó de encima a Edmund y enfrentará por sexta vez a Nishikori, a quien venció cuatro veces y perdió en otra ocasión.



Del Potro superó al japonés en el US Open 2008, San José 2009, Wimbledon 2012 y los Juegos de Londres 2012, y perdió en Basilea 2016, con la curiosidad de que siempre se enfrentaron sobre superficies rápidas y en Roma será la primera vez en polvo de ladrillo.



En el caso de superar al nipón, el argentino podría encontrarse el viernes en cuartos de final con el serbio Novak Djokovic (2).



Del Potro no rindió a pleno contra Edmund, pero le bastaron algunos destellos de su enorme categoría, varias derechas demoledoras y su primer saque para adueñarse de los momentos claves de cada set.



En el primer parcial el argentino logró un quiebre (4-3) y sufrió otro (5-5), pero aprovechó algunas dudas del inglés para llevarse el set por 7-5 con un buen juego de saque y un quiebre más (6-5).



En el segundo, Del Potro sacó una ventaja rápida (quebró dos veces, para 3-2 y 5-2) luego de ganar cuatro juegos seguidos y eso le permitió jugar más suelto y cómodo, ante un Edmund que mostraba una buena derecha pero no lo suficiente para evitar ser superado.



El tandilense vaciló en el momento de cerrar el partido y eso permitió al inglés acercarse en el marcador, aunque igualmente pudo cerrarlo cómodo por 6-4.



En otros partidos de la jornada, el español Rafael Nadal (4) le ganó a su compatriota Nicolás Almagro (73) por 3-0 y abandono por una lesión en la rodilla izquierda, mientras que el ascendente alemán Alexander Zverev (17) superó al serbio Viktor Troicki (36) por 6-3 y 6-4.



En tanto, respecto de los argentinos que conquistaron el tradicional certamen dotado con premios por 4.273.775 euros y que se juega en el Foro Itálico, Guillermo Vilas se consagró campeón en 1980; José Luis Clerc en 1981 y Alberto Mancini en 1989.