Denunciaron a Daniel Scioli por fraude en la obtención de su título

Durante el año 2015 Daniel Scioli se graduó como licenciado en Comercialización en la UADE. Obtuvo su título universitario al mismo tiempo en que gobernaba la provincia de Buenos Aires y mientras hacía campaña por las elecciones a presidente. Una denuncia de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático liderada por Fernando Miguez recayó hace pocas horas en el Juzgado de María Servini de Cubría. Se sospecha que Scioli pudo haber recibido favores de las autoridades de la universidad que le habrían permitido ciertas ventajas en los programas de estudio y en los exámenes.Los cargos serían por fraude y encubrimiento, y, además de Scioli, están denunciadas las más altas autoridades de la Universidad. El informe fue presentado anoche por el programa La Cornisa.

En primer lugar la Universidad le habría reconocido al ex Gobernador las materias que cursó en los años 1975, 1976, 1977 y 1978; algo que no está previsto en los estatutos. "Le reconocieron materias desde antes de la caída del Muro de Berlín o antes del advenimiento de Internet o la telefonía celular", reflexionó Fernando Miguez.

"Llamaban a un profesor de la carrera y le pedían que prepare un examen multiple choice con diez preguntas. La fuente debía ser un libro del programa y solo unos pocos capítulos. Luego se le pedía al profesor que diga qué capítulos eran los evaluados y finalmente se lo convocaba al examen libre en el que solo se presentaría un alumno, Scioli", contó Fernando Dinardo, ex docente de UADE. Dinardo y otros seis profesores son aportados como testigos en la denuncia.

No es la primera vez que la Fundación por la Paz y el Cambio climático apunta contra Scioli. En noviembre de 2015 la denuncia fue tomada por el fiscal Franco Piccardi. "El Fiscal no llamó a ningún testigo. Solo le preguntó a la UADE qué había pasado y la Universidad, amparada en su autonomía, contestó que todos los procedimientos habían sido normales. No llamó a ningún testigo y la archivó", explicó Miguenz.

Una de las pruebas aportadas son las entradas y salidas de los edificios de la UADE por parte del ex candidato. En los días que tenía mesa examinadora, Scioli permanecía dentro del edificio entre 19 y 46 minutos. "Los exámenes libres en UADE suelen tener preguntas a desarrollar y luego un examen oral en el que se pregunta generalmente todas las unidades de la materia. Son muy exigentes y pueden durar hasta tres horas", contó uno de los alumnos de UADE.