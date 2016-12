Desde este martes sólo se puede salir del país con DNI digital

Desde este martes dejó de tener validez el Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato manual para salir de la Argentina. Sí podrá hacerlo en caso de que la libreta haya sido confeccionada en forma digital. De esta manera, los argentinos tendrán que despojarse de la vieja libreta verde realizada en forma manual.





Según la ley Nº17.671, decreto 1.501/09, se autorizó a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas a la utilización de las tecnologías digitales en la identificación de los ciudadanos nacionales y extranjeros.





De esta forma, se inició un proceso de modernización en el sistema identificatorio y en la expedición del nuevo DNI, logrando mejoras técnicas en cuestiones de seguridad.





Los DNI que ya no tienen vigencia para salir del país con destino a los países miembros o asociados del Mercosur (Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú) son Libreta de enrolamiento, Libreta Cívica, Documento Nacional de Identidad (tapa verde y bordó), confeccionados manualmente, Documento Nacional de Identidad tapa celeste (confeccionado a mano de forma manuscrita).







15TAP01112016.jpg



Para los documentos mencionados anteriormente, continúan teniendo plena vigencia dentro del territorio nacional hasta el 31 de marzo del 2017. Además, para salir de Argentina con destino a cualquier país, inclusive a los miembros y asociados del Mercosur, puede hacerse con pasaporte.

Fecha límite

Desde marzo del año que viene sólo se podrán realizar trámites en el país con el DNI tarjeta.





La fecha límite para la renovación había sido el 31 de julio pasado, pero dado que alrededor de 600.000 personas menores de 75 años aún no lo renovaron, el Gobierno decidió prorrogarlo.





A partir del 31 de marzo de 2017 no tendrá validez lo que no sea en formato tarjeta. Será para cualquier trámite que se deba realizar en territorio argentino. Esto no quiere decir que pueda haber otra prórroga, según advirtieron desde el Registro Nacional de Personas.





Las dilaciones en la puesta en vigencia plena del nuevo sistema de identificación argentino obedece en gran parte a las demoras que tiene Provincia de Buenos Aires en terminar de documentar a toda la población.

Con demoras

En los últimos meses se registraron algunas demoras por parte de OCA, empresa que junto al Correo Argentino se encarga de que los documentos lleguen a los domicilios.





Este fue uno de los planteos realizados por los registros civiles al Renaper en el último Encuentro del Consejo Federal de Registros Civiles.





El plazo normal de entrega se encuentra en los 15 días posteriores a la fecha del trámite.





Con respecto al pasaporte, desde el Registro Civil aseguraron que la gestión es similar.





Los turnos para hacer el pasaporte o DNI son similares se otorgan en el día o al día siguiente.





En el país, documentados desde la cuna