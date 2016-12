Desde la Asociación Bancaria responsabilizan a Triaca por el paro

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, responsabilizó hoy al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por el paro nacional que realizan por 24 horas los trabajadores de la actividad en demanda de la reapertura de las paritarias, al afirmar que la medida de fuerza "no hubiera existido" si el funcionario "hubiera cumplido su función".



El dirigente gremial precisó en declaraciones a radio Delta que "no hubiera existido la necesidad de paro si Triaca hubiera cumplido su función", y añadió que los bancarios elevaron "seis pedidos de reapertura de paritarias y nunca nos convocaron al ministerio".



"Hemos tomado medidas parciales, movilizaciones, tratando de perjudicar lo menos posible, pero después de un mes y medio era insostenible no llegar a una medida de fuerza que termina en este paro", repasó.



Luego de afirmar que el gremio viene planteando la reapertura de paritarias "desde el 22 de septiembre", Palazzo manifestó su expectativa de que "la semana que viene exista la convocatoria a esa mesa de negociaciones y resolver la situación".



El dirigente sindical desmintió categóricamente que los bancarios vayan a atender mañana sábado, y señaló que "esa versión la hizo correr el HSBC" al anunciar que "iba a abrir 17 sucursales".



"Más que abrir los bancos habría que decirle a que abran los registros adonde fugaron la plata, según las denuncias registradas en Argentina y otros países", agregó.



Finalmente, Palazzo se refirió a la posibilidad de que falten billetes en los cajeros automáticos de los bancos durante el fin de semana y destacó que "las operaciones que se hagan hoy quedan diferidas y no va a haber recarga en los cajeros automáticos. La última recarga se hizo ayer en la tarde".