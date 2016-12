Desde la CGT reiteraron que el bono de fin de año es "un imperativo y un paliativo"

En medio de las críticas y rechazos a pagar la suma de 2000 pesos acordada entre la CGT, el Gobierno y los empresarios, Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato de la central obrera, ratificó que el pago extraordinario "es un imperativo" para todos los sectores de la economía, aunque abrió la posibilidad de que sea abonado y readecuado de acuerdo a los criterios que establezcan los sindicatos de actividad.



"Un almacenero no va a tener problema de dar 2000 pesos a la persona que trabaja en el almacén. Será un esfuerzo, pero todos lo tenemos que hacer", ejemplificó el dirigente sindical, tras la negativa del segmento de las pequeñas y medianas empresas a realizar ese pago.



"El bono tiene que estar presente, lo que pasa es que todos tenemos que tener sobre la responsabilidad del momento crítico que estamos teniendo. Si se lo ve por el lado de los ingresos, no es más que un paliativo para tapar el bache de la crisis. Es una ayuda en los ingresos para recomponer mínimamente los ingresos por inflación", sostuvo Daer.



Acerca de los alcances del bono, el secretario general del gremio de Sanidad criticó a quienes cuestionan lo obtenido en la mesa de diálogo con el Estado y los empresarios: "Nosotros generamos un derecho reconocido por los sectores empresariales mas importantes del país, el Estado y la CGT. Generamos una suma de dinero en términos universales de $2000 pesos para que se articule a través de las negociaciones paritarias".



En este sentido, sobre la implementación del bono en cada sector, el referente de la CGT planteó que la central obrera no puede arrogarse las facultades que tiene cada gremio para negociar, ya sea tanto para efectuar el pago de los 2000 pesos en cuotas, o bien arreglar una cifra superior para las "actividades que generaron muchas más ganancias" durante este año.