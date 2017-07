Dictaron prisión preventiva para el acusado de andar a más de 200 k/h en el centro porteño

En la casa de Radetic la policía encontró un importante arsenal, que incluía armas largas, cortas y municiones, que sin embargo no fueron incautadas porque contaban con los papeles en regla.



Entre las 10 y las 15 del domingo se realizó la audiencia en la que el fiscal porteño Gonzalo Viña logró que el juez Pablo Casas decrete la prisión preventiva para Alejandro Radetic, el conductor que se grabó conduciendo a más de 200 km/h por la avenida 9 de Julio y otras grandes arterias de la Ciudad.



El juez Casas, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 10, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso que Radetic, de 36 años, espere preso el juicio por conducción riesgosa en concurso real con daños, lo que podría llevarlo a la cárcel durante un período de entre 6 meses y 7 años, además de la inhabilitación para conducir durante el doble de tiempo de la pena.



Según explicó la Fiscalía, estando en libertad Radetic podría entorpecer la investigación, que continua y se enfoca también en el otro conductor, que ha sido individualizado pero que aún no ha sido apresado.



A partir de ahora, el fiscal Viña tendrá tres meses para continuar con la instrucción de la causa, recabando pruebas, y deberá elevarla a juicio el 6 de agosto próximo a más tardar.



El 29 de abril pasado, Infobae publicó un video viral en el que dos automovilistas, a bordo de un Porsche Cayenne y una camioneta Dodge RAM disputaban una "picada" a más de 200 kilómetros por hora en diversas arterias de la Ciudad, como la avenida Juan B. Justo, la 9 de Julio y la autopista Illia.



Una vez que las imágenes tomaron estado público, el Ministerio Público Fiscal porteño inició una investigación penal, y mediante diversas medidas investigativas desplegadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, siguiendo las instrucciones impartidas por el Fiscal a cargo del caso, logró establecerse la identidad de uno de los conductores: Alejandro Gastón Radetic.



El excéntrico empresario -que se autodefine como piloto de autos, cantante de reggetón, "fiestero" y "fierrero"- tiene 36 años, y si bien llegó a la primera plana de los medios en los últimos días, su popularidad en las redes sociales no es nueva: en Instagram, tiene unos 65 mil seguidores, con quienes comparte ostentosas fotografías rodeado de lujo, mujeres, armas, automóviles y motos.



Ayer, Radetic fue apresado en su casa del barrio Cabos del Lago, en Nordelta, por efectivos de la comisaría 4ª de Benavidez. Luego, fue trasladado a la fiscalía, donde se negó a declarar.



Durante toda la jornada, el joven empresario -director de la empresa constructora contratista del Estado Marcalba SA- se mostró sonriente cada vez que fue abordado por fotógrafos y periodistas. Incluso, no perdió la oportunidad de exhibirse sus manos esposadas con los pulgares hacia arriba.



El imputado quedó detenido en dependencias del Servicio Penitenciario. Y deberá responder por el delito de conducción riesgosa, previsto por el artículo 193 bis del Código Penal, en concurso real con daño agravado (artículo 184, inciso 5) y podría recibir una pena que va de los seis meses a los siete años de prisión e inhabilitación para conducir por el doble de tiempo de la pena.



Mientras tanto, las autoridades de las áreas de tránsito y seguridad del Gobierno de la Ciudad consultadas por Infobae admitieron que se notificaron de los hechos por los medios, y que durante todo el recorrido en el que se llevó a cabo la picada no tuvieron denuncias ni alertas de seguridad.