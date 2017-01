Diego afirmó estar ''decepcionado con Messi'' por no asistir a la premiación

En la fiesta en donde Cristiano Ronaldo resultó ganador del The Best, Diego Maradona le entregó una distinción como mejor entrenador del año a Claudio Ranieri y después de la premiación, se mostró molesto porque su compatriota no apareció.

"Entre Griezmann y Ronaldo hay una diferencia grande, pero estoy decepcionado porque no vino Leo; acá la puede pelear, de casa por televisión no se le puede pelear a nadie", lamentó el Diez, tanta veces crítico de la FIFA, en Televisión Española.

De todos modos, Maradona consideró que "ganó Ronaldo seguramente porque Messi no pudo venir", aunque luego opinó: "En verdad Ronaldo le sacaba un poquito de ventaja igual; de todas maneras ganó quien tenía que ganar".